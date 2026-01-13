WABetaInfo a encore frappé. Le site, qui fouille régulièrement dans les version beta WhatsApp pour iOS ou Android, vient de lever un nouveau lièvre. La version 2.26.1.30 a ainsi dévoilé que WhatsApp travaillait sur un nouveau mode de contrôle parental.

Celui-ci va passer par la création d'un nouveau type de compte, dit « compte secondaire », et qui sera rattaché à un compte primaire - ce dernier jouant le rôle de tuteur. Les échanges du compte secondaire ne pourront ainsi se faire qu'avec des contacts déjà au préalable installés, alors que « les comptes secondaires partageront certaines mises à jour liées à l'activité du compte et du chat avec le compte principal. »