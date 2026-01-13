Si vous aviez peur des discussions que votre enfant pouvait avoir sur WhatsApp, vous allez apprécier cette nouvelle fonctionnalité en cours de développement.
WhatsApp, c'est l'application de messagerie la plus populaire au monde, qui est utilisée par tout le monde, les majeurs comme les mineurs. Et quand on est parent, on peut craindre les communications avec des personnes mal intentionnées pour les enfants, qui disposent pour beaucoup de leur propre smartphone. La nouveauté qui arrive sur l'application devrait ainsi permettre de prendre quelques dispositions.
Un nouveau « compte secondaire » va voir le jour sur WhatsApp
WABetaInfo a encore frappé. Le site, qui fouille régulièrement dans les version beta WhatsApp pour iOS ou Android, vient de lever un nouveau lièvre. La version 2.26.1.30 a ainsi dévoilé que WhatsApp travaillait sur un nouveau mode de contrôle parental.
Celui-ci va passer par la création d'un nouveau type de compte, dit « compte secondaire », et qui sera rattaché à un compte primaire - ce dernier jouant le rôle de tuteur. Les échanges du compte secondaire ne pourront ainsi se faire qu'avec des contacts déjà au préalable installés, alors que « les comptes secondaires partageront certaines mises à jour liées à l'activité du compte et du chat avec le compte principal. »
Les messages du compte secondaire ne pourront pas être consultés par le compte principal
Le détail de l'ensemble des éléments contrôlés par le compte principal n'est pas encore connu, mais si les échanges du compte secondaire ne pourront se faire qu'avec des contacts déjà sélectionnés, il est à noter que la confidentialité est préservée. Le compte principal ne pourra en effet pas accéder au contenu des messages du compte secondaire.
De quoi pouvoir laisser une certain intimité au mineur, tout en ayant plus la main sur l'environnement numérique dans lequel il se meut. On attend maintenant de connaître les modalités de création d'un tel compte qui, on l'imagine, devrait intéresser nombre de parents.