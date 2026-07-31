Google active enfin la sauvegarde automatique des documents stockés localement sur Android vers Google Drive. Pour en profiter, il faut installer la dernière mise à jour des services Google Play.
Repérée par 9to5Google, cette option nommée "Documents" permet de scanner automatiquement les fichiers enregistrés sur le téléphone et les téléchargements effectués depuis Chrome. Elle apparaît avec la version 26.26 des services Google Play sur plusieurs appareils.
Une sauvegarde nocturne organisée par appareil
Jusqu'ici, la sauvegarde cloud d'Android portait sur les photos, les vidéos, les contacts et les messages, mais laissait de côté les fichiers téléchargés localement, comme les PDF et les autres documents importants.
L'activation se fait depuis les paramètres du téléphone (sur Pixel), dans "Comptes et sauvegarde" puis "Sauvegarde Google". Un nouveau menu "Documents" apparaît entre "Photos et vidéos" et "Autres données de l'appareil". Une fois activée, la fonction crée dans Google Drive un dossier "Android backups", lui-même divisé par appareil pour les personnes possédant plusieurs téléphones ou tablettes. À l'intérieur, on retrouve un dossier "Download" regroupe les fichiers téléchargés depuis le navigateur ou reçus via Quick Share.
La sauvegarde prend en charge les fichiers de type .DOC, .PPT, .XLS, .PDF, ainsi que les autres documents enregistrés sur l'appareil. Selon Google, les fichiers transitent de manière chiffrée entre l'appareil, ses services et ses centres de données.
Un outil limité (volontairement ?)
Notons cependant que cette nouveauté est une sauvegarde à sens unique, pas une synchronisation. Modifier un document sur le téléphone ne met donc pas à jour sa copie dans Drive, et inversement. Le processus s'exécute automatiquement chaque nuit, même s'il est possible de le déclencher manuellement.
Au passage, puisqu'il s'agit d'une sauvegarde, si vous désactivez l'option, cela n'entraîne pas la suppression des documents déjà stockés dans le cloud.
D'ailleurs, vous ne serez pas non plus en mesure de sélectionner un dossier précis, ni d'exclure certains fichiers. L'ensemble des documents locaux est sauvegardé sans distinction.
Alors certes, il est sans doute rassurant de savoir qu'une sauvegarde cloud est active. Mais empêcher toute granularité ressemble, une fois de plus, à une manière de gonfler le volume de données venant grignoter les 15 Go de stockage gratuits afin de pousser à la souscription. Déjà début juillet, nous rapportions que l'intégralité des données de sauvegarde Android, y compris le contenu des MMS, l'historique d'appels ou les paramètres système, entrait désormais dans le quota partagé avec Gmail et Google Photos.