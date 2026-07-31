Jusqu'ici, la sauvegarde cloud d'Android portait sur les photos, les vidéos, les contacts et les messages, mais laissait de côté les fichiers téléchargés localement, comme les PDF et les autres documents importants.

L'activation se fait depuis les paramètres du téléphone (sur Pixel), dans "Comptes et sauvegarde" puis "Sauvegarde Google". Un nouveau menu "Documents" apparaît entre "Photos et vidéos" et "Autres données de l'appareil". Une fois activée, la fonction crée dans Google Drive un dossier "Android backups", lui-même divisé par appareil pour les personnes possédant plusieurs téléphones ou tablettes. À l'intérieur, on retrouve un dossier "Download" regroupe les fichiers téléchargés depuis le navigateur ou reçus via Quick Share.

La sauvegarde prend en charge les fichiers de type .DOC, .PPT, .XLS, .PDF, ainsi que les autres documents enregistrés sur l'appareil. Selon Google, les fichiers transitent de manière chiffrée entre l'appareil, ses services et ses centres de données.