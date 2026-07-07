Google s’apprête à grignoter un peu plus l’espace de votre compte, en y ajoutant d’autres données de votre téléphone. Une évolution imminente.
Le stockage est un sujet crucial aux yeux de Google. Le géant de la Tech a, en mai dernier, fait passer ses habituels 15 Go gratuits à seulement 5 Go pour les nouveaux comptes qui ne fournissent pas de numéro de téléphone. Dans le même temps, le stockage des abonnés Google AI Pro est passé à 5 To sans hausse de tarif. Cette semaine, Google a fait un changement de politique qui pourrait impacter la sauvegarde de vos smartphones. On vous explique.
De nouvelles données de sauvegarde Android vont s’ajouter à votre compte Google
Jusqu’à récemment, Google comptabilisait uniquement les photos et vidéos envoyées vers Google Photos ainsi que les pièces jointes des MMS dans le stockage des comptes de ses utilisateurs. Mais les choses vont changer car à partir d’aujourd’hui, la totalité des données visibles dans les paramètres de sauvegarde seront prises en compte dans le calcul.
Quelles données grignoteront les 15 Go de stockage de votre précieux compte Google ? Il faudra désormais compter le contenu des MMS, les journaux d’appel mais aussi les réglages de votre appareil. Heureusement, l’impact sera plutôt mineur : le tout ne devrait pas occuper plus de 40 Mo de stockage. D’habitude, ce genre de changement fait l’objet d’une annonce en bonne et due forme. Mais Google a, contre toute attente, choisi la voie de la discrétion en modifiant sa page de support.
De nouveaux réglages déployés dans les paramètres des smartphones
Pour accompagner cette évolution, Google a aussi mis en place de nouveaux réglages, qui permettront aux utilisateurs d’activer ou de désactiver séparément la sauvegarde des SMS et des MMS, de l’historique d’appels et des paramètres système. Il sera possible d’y accéder en :
- Ouvrant les paramètres de votre téléphone ;
- Cliquant sur « Comptes et sauvegarde » > « Sauvegarde Google » > « Autres données de l'appareil » ;
- Consultant la section « Données de l'appareil ».
Une nouveauté bienvenue, même si l'on ne sait pas vraiment si les utilisateurs penseront à se rendre dans leurs réglages pour éviter que leurs SMS ne se retrouvent par défaut dans le cloud.
Les premiers à recevoir cette mise à jour seront les nouveaux comptes de sauvegarde Android. Il faudra attendre quelques mois supplémentaires pour que les autres utilisateurs voient cette nouveauté apparaître sur les écrans de leurs smartphones.