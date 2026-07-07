Le stockage est un sujet crucial aux yeux de Google. Le géant de la Tech a, en mai dernier, fait passer ses habituels 15 Go gratuits à seulement 5 Go pour les nouveaux comptes qui ne fournissent pas de numéro de téléphone. Dans le même temps, le stockage des abonnés Google AI Pro est passé à 5 To sans hausse de tarif. Cette semaine, Google a fait un changement de politique qui pourrait impacter la sauvegarde de vos smartphones. On vous explique.