Malheureusement, l'annonce est plutôt sibylline et on n'en sait pas plus sur le fonctionnement réel de cette nouvelle fonctionnalité : créera-t-elle dans Google Drive un dossier dédié, qui porterait, par exemple, le nom de l'appareil de l'utilisateur ? Aura-t-on plutôt accès à un seul dossier de téléchargements partagé entre plusieurs appareils ? Rien ne permet, à ce jour, de confirmer l'une ou l'autre des hypothèses.