Bonne nouvelle, une nouvelle fonction de sauvegarde locale de fichiers, couplée au stockage Google Drive, devrait bientôt être disponible pour les appareils Android.
Android 17, c'est pour bientôt, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien de nouveau du côté d'Android 16. L'équipe chargée du développement de ce système a récemment modernisé l'appli Contacts, déployé une app pour les PC Android et lancé la préparation de la future interopérabilité avec AirDrop. Bien d'autres nouveautés vont aussi débarquer sur vos smartphones. Parmi elles, on trouve notamment une option de sauvegarde qui pourrait s'avérer très utile.
Une fonction facilitant les sauvegardes via Google Drive
Android propose déjà depuis longtemps aux utilisateurs une option permettant de transférer quantités de données importantes sur Google Drive, comme les messages, les contacts, l'historique des appels, les paramètres de leur téléphone ou encore les données des différentes apps installées. Mais une nouvelle fonction devrait bientôt permettre d'aller encore plus loin.
Les notes de la version 26.06 des services Google Play incluent, en effet, la mention suivante : « [Téléphone] Grâce à la nouvelle fonctionnalité de sauvegarde locale des fichiers, vous pouvez enregistrer automatiquement vos documents téléchargés sur Google Drive, ce qui garantit leur sécurité et leur accessibilité depuis n'importe lequel de vos appareils. » Google souhaite donc étendre la sauvegarde au dossier « Téléchargements » disponible sur tous nos smartphones.
Un déploiement qui pourrait prendre un peu de temps
Malheureusement, l'annonce est plutôt sibylline et on n'en sait pas plus sur le fonctionnement réel de cette nouvelle fonctionnalité : créera-t-elle dans Google Drive un dossier dédié, qui porterait, par exemple, le nom de l'appareil de l'utilisateur ? Aura-t-on plutôt accès à un seul dossier de téléchargements partagé entre plusieurs appareils ? Rien ne permet, à ce jour, de confirmer l'une ou l'autre des hypothèses.
Impossible également de savoir si l'option sera disponible pour tous les appareils Android (tablettes, notamment) ou si elle se concentrera uniquement sur les téléphones. De plus, comme toujours avec ce type de mise à jour, il ne faut pas s'attendre à un déploiement immédiat. Il faudra donc s'armer de patience pour en savoir plus sur ce nouvel outil de sauvegarde des fichiers locaux.