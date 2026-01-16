Jusqu'à récemment, il était impossible de mettre tous vos appareils en sourdine en un clic. Mais ça devrait bientôt changer.
L'un des plus gros défis pour Google actuellement est d'optimiser et de fluidifier son écosystème. Dans cette logique, le géant de la Tech concentre, depuis un certain temps déjà, ses efforts sur le développement de fonctions multi-appareils : il a, par exemple, facilité la gestion du Wi-Fi sur plusieurs dispositifs et simplifié la procédure de changement de compte.
Prochainement, Google devrait aussi donner aux utilisateurs la possibilité d'activer automatiquement la fonction « Ne pas déranger » sur plusieurs appareils. On vous explique.
La fonction « Ne pas déranger », bientôt multi-appareils ?
Jusqu'à récemment, il était nécessaire d'activer le mode « Ne pas déranger » sur chacun de ses appareils. On pouvait aussi synchroniser l'option entre un téléphone Pixel et une Pixel Watch, de façon manuelle. Mais cela pourrait bientôt évoluer. En analysant la version 26.02.31 de Google Play Services, Android Authority a, en effet, repéré des lignes de code plutôt intéressantes :
<string name="dnd_sync_feature_switch_summary">Sync Do Not Disturb across your devices</string>
<string name="dnd_sync_feature_switch_title">Do not disturb</string>
Il semblerait que les développeurs de Google travaillent sur une option qui permettrait d'activer le mode « Ne pas déranger » sur plusieurs appareils Android à la fois, qu'il s'agisse de téléphones, de tablettes, de montres et peut-être même de Chromebooks. L'option devrait être accessible dans la section « Services inter-appareils. »
Google pourrait donc enfin rattraper son retard sur Apple, qui permet depuis longtemps à ses utilisateurs de faire passer automatiquement tous leurs appareils en sourdine.
D'autres fonctions également en préparation
Android Authority a également, lors de son analyse, repérer plusieurs autres fonctionnalités multi-appareils en préparation. Google travaille, en effet, sur un presse-papiers universel qui donnera aux utilisateurs la possibilité de copier et coller du contenu entre plusieurs appareils. L'option devrait être disponible dans Android 17.
Le géant de la Tech est aussi en train d'avancer sur une fonction de transfert de tâches, qui permettra aux utilisateurs de démarrer une tâche sur un de leurs appareils et de la poursuivre sur un autre.
Pour l'heure, Google n'a pas donné plus de précisions sur ces avancées et il est donc impossible de savoir quand ces fonctions seront déployées au grand public. Patience…