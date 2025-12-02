Il y a quelques mois déjà, Google avait commencé à travailler sur une mise à jour conséquente pour le scanner intégré dans la version Android de Google Drive. La firme avait notamment revu l'interface et optimisé l'affichage des aperçus dans l'app. On en sait désormais un peu plus sur cette refonte, basée sur le design Material 3 Expressive.