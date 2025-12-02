La nouvelle version du scanner de documents Android s'affine. Google vient d'élargir l'accès à sa version bêta : un plus grand nombre d'utilisateurs peut désormais la tester.
Il y a quelques mois déjà, Google avait commencé à travailler sur une mise à jour conséquente pour le scanner intégré dans la version Android de Google Drive. La firme avait notamment revu l'interface et optimisé l'affichage des aperçus dans l'app. On en sait désormais un peu plus sur cette refonte, basée sur le design Material 3 Expressive.
Un nouveau scanner débarque en version bêta
Cela fait un petit temps déjà que Google souhaite faciliter la numérisation de documents sur les téléphones Android, en particulier pour les applications Google Drive et Google Files. L'objectif est notamment de permettre la capture de plusieurs pages, et ce, en temps réel.
L'équipe mise notamment sur Material 3 Expressive pour parfaire l'expérience des utilisateurs sur ces deux apps. Pour rappel, ce nouveau langage de design, qui intègre des formes, polices, thèmes et animations repensés, a été conçu pour booster l'ergonomie des appareils et offrir plus d'options de personnalisation aux utilisateurs.
Ayant déjà dévoilé plusieurs modifications début septembre, Google a décidé d'élargir le test de ces nouveautés à un nombre plus important de personnes : ceux qui y ont accès verront apparaître, dans Drive ou Files, une notification les invitant à « Essayer la nouvelle version bêta du scanner de documents ». Ces avancées sont disponibles dans la version 25.46.32 des services Google Play.
Une numérisation « plus rapide et plus intelligente »
La nouvelle interface est plus moderne et esthétique. Permettant une numérisation « plus rapide et plus intelligente », elle inclut notamment un nouveau bouton permettant de lancer des captures automatiques. Coloré, ce dernier a troqué sa forme ronde pour un carré aux bords arrondis. On remarque notamment un indicateur de progression ondulé qui s'active lors de la recherche de documents.
Mais ce ne sont pas les seules améliorations prévues :
- Le bouton de capture manuelle a été déplacé sur la droite de l'écran ;
- Le bouton de sélection de fichiers a, lui aussi, pris des couleurs ;
- Les boutons permettant de fermer l'app, d'activer le flash et de revenir à l'interface précédente ont, quant à eux, été placés dans des conteneurs arrondis.
Si vous souhaitez accéder à ces améliorations, vous pouvez dès à présent lancer Google Drive ou Google Files et voir si une notification vous invite à rejoindre le test.
