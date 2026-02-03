Google sort - un peu en avance - une première app pour ses PC Android

La particularité de Desktop Camera ? Aucun appareil actuel ne peut l'installer. Ni smartphone, ni tablette, ni Chromebook ne figurent comme compatibles sur la fiche du Play Store. Il semblerait donc qu'il s'agisse d'une application conçue pour les PC Android que Google prépare pour cette année.

L'interface présentée dans les captures d'écran n'a pas laissé indifférents nos confrères de 9to5Google. Cette dernière ressemble fortement à ChromeOS, avec le lanceur d'applications, les réglages rapides et les icônes, tous disposés de manière familière. On note quand même quelques petits détails. La barre d'état traditionnelle n'apparaît pas, contrairement aux premières fuites d'interface révélées la semaine dernière. Le gestionnaire de fichiers ne figure pas non plus dans la barre inférieure.

Il pourrait donc s'agir d'une version plus aboutie de l'interface bureau d'Android par rapport aux premières itérations. Nous rapportions en juillet 2025 la fusion officielle entre Android et ChromeOS, puis en novembre le projet Aluminium OS, le nom de code de cette convergence. Google travaille depuis Android 16 sur un mode bureau natif, développé notamment en collaboration avec Samsung.

On imagine que si l'application Desktop Camera est d'ores et déjà disponible au sein du Play Store, les premiers PC équipés de ce nouveau système ne devraient pas trop tarder et entrer en commercialisation sous peu.