Jusqu’ici, ouvrir un compte Google permettait automatiquement de profiter de 15 Go de stockage gratuit pour Gmail, Google Drive ou encore Google Photos. Mais Google a revu discrètement sa copie…
Pendant des années, la promesse était simple : un compte Google ouvrait automatiquement l’accès à 15 Go de stockage gratuit, mutualisés entre Gmail, Google Drive ou encore Google Photos. Une capacité relativement généreuse, notamment face aux 5 Go proposés par Apple sur iCloud, et qui permet de conserver de nombreux mails, documents et autres souvenirs.
Google ne garantit plus 15 Go de stockage gratuit à tous ses utilisateurs
Mais cette époque semble doucement toucher à sa fin. Google a en effet modifié la formulation de plusieurs pages d’assistance, qui ne mentionnent plus 15 Go de stockage « inclus », mais désormais « jusqu’à 15 Go ». Une nuance loin d’être anodine.
D’après les premiers témoignages relayés notamment par 9to5Google, certains nouveaux comptes Google ne disposent plus que de 5 Go de stockage par défaut.
Pour débloquer les 15 Go habituels, il est désormais indispensable d’associer un numéro de téléphone. Une notification affichée lors de la création d’un compte précise même que ce numéro servira à « s’assurer que le stockage n’est attribué qu’une seule fois par personne ».
Attention, nouvelle règle !
Google n’a pas officiellement annoncé ce changement, qui semble encore en phase de déploiement selon les régions et les méthodes de création de compte.
Avec cette nouvelle politique, Google cherche visiblement à limiter la multiplication des comptes gratuits et, possiblement, à renforcer l’identification des utilisateurs. Pour le géant américain, il convient également de mieux contrôler les usages abusifs de ses infrastructures cloud, alors que les besoins en stockage explosent depuis plusieurs années déjà.
Une occasion en or pour le géant américain de (re)mettre en avant son offre One, permettant d’accéder à 100 Go d’espace contre 1,99 €/mois, tandis qu’une offre donne actuellement accès à 2 To pour 2,49 €/mois seulement (contre 9,99 € habituellement) pendant 3 mois.
Pour les utilisateurs, cela signifie surtout qu’un compte Google « gratuit » ne garantit plus automatiquement le confort des fameux 15 Go. Le changement ne concerne que les nouveaux comptes, et les comptes déjà existants n'ont donc pas besoin de renseigner impérativement un numéro de téléphone pour conserver leurs 15 Go.