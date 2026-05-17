D’après les premiers témoignages relayés notamment par 9to5Google, certains nouveaux comptes Google ne disposent plus que de 5 Go de stockage par défaut.

Pour débloquer les 15 Go habituels, il est désormais indispensable d’associer un numéro de téléphone. Une notification affichée lors de la création d’un compte précise même que ce numéro servira à « s’assurer que le stockage n’est attribué qu’une seule fois par personne ».