L'époque où Yahoo jouait les mécènes du Web est officiellement révolue. Pendant plus d'une décennie, la firme violette s'était distinguée de Gmail et Outlook par une générosité sans pareille, offrant 1 To (1000 Go) de stockage gratuit à ses utilisateurs. Une capacité si vaste qu'elle permettait de ne jamais supprimer un seul e-mail, transformant nos boîtes de réception en véritables archives numériques éternelles. Mais cette stratégie de différenciation appartient désormais au passé. Dans un mouvement brusque qui risque de prendre de court de nombreux internautes, Yahoo a décidé de serrer la vis de manière drastique, forçant ses usagers à passer à la caisse ou à faire un ménage douloureux.