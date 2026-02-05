C’est une douche froide pour les millions d’utilisateurs historiques de Yahoo Mail. Le pionnier du Web, qui avait fait de son stockage quasi illimité son argument de vente numéro un, siffle la fin de la récréation : le quota gratuit va fondre comme neige au soleil pour s'aligner sur la concurrence.
L'époque où Yahoo jouait les mécènes du Web est officiellement révolue. Pendant plus d'une décennie, la firme violette s'était distinguée de Gmail et Outlook par une générosité sans pareille, offrant 1 To (1000 Go) de stockage gratuit à ses utilisateurs. Une capacité si vaste qu'elle permettait de ne jamais supprimer un seul e-mail, transformant nos boîtes de réception en véritables archives numériques éternelles. Mais cette stratégie de différenciation appartient désormais au passé. Dans un mouvement brusque qui risque de prendre de court de nombreux internautes, Yahoo a décidé de serrer la vis de manière drastique, forçant ses usagers à passer à la caisse ou à faire un ménage douloureux.
Une chute vertigineuse : de 1 To à 15 Go
Le changement de cap est violent. Selon des notifications envoyées récemment aux utilisateurs et relayées par plusieurs sources concordantes, la capacité de stockage des comptes gratuits va passer de 1 To à seulement 15 Go. Si une première réduction à 20 Go avait déjà été initiée discrètement en 2025 pour certains comptes, cette nouvelle limite de 15 Go marque un alignement strict et définitif sur les standards du marché imposés par Google.
Concrètement, cela représente une division par près de 66 de l'espace disponible. Pour les utilisateurs "historiques" qui ont accumulé des années de pièces jointes, de photos et de documents en se reposant sur la promesse du « stockage à vie », le réveil s'annonce brutal. La mesure devrait entrer en vigueur progressivement, avec une échéance fixée au 5 mai 2026 pour de nombreux comptes. Passé cette date, les conséquences seront immédiates : impossibilité de recevoir de nouveaux courriels et blocage des envois tant que l'espace n'aura pas été libéré.
S'aligner pour mieux facturer
Pourquoi un tel revirement ? Officiellement, Yahoo évoque des « améliorations continues » de son service. Officieusement, la manœuvre est purement économique. En s'alignant sur les 15 Go de Gmail et d'Outlook, Yahoo supprime son principal avantage concurrentiel gratuit pour tenter de convertir sa base d'utilisateurs au modèle payant. L'objectif est clair : pousser l'abonnement Yahoo Mail Plus.
Ce service premium, facturé aux alentours de 5,49 € par mois en France, permet de retrouver une capacité plus confortable de 200 Go (et non plus les 1 To d'antan, même en payant, sauf options très onéreuses). C'est une stratégie agressive de monétisation : l'entreprise parie sur le fait que les utilisateurs, pris en otage par leurs propres archives, préféreront payer un abonnement mensuel plutôt que de passer des heures à trier et supprimer des milliers de messages.
La colère gronde chez les utilisateurs
Sur les réseaux sociaux et les forums spécialisés comme Reddit, la pilule a du mal à passer. De nombreux utilisateurs se sentent trahis par une plateforme à laquelle ils sont restés fidèles justement pour cette promesse de tranquillité. La méthode est particulièrement critiquée : le délai de prévenance est jugé court au regard du volume de données à traiter.
Si vous êtes concerné, il est urgent d'agir. Yahoo propose des outils de tri pour identifier les messages les plus volumineux, mais l'opération reste fastidieuse. Les alternatives sont maigres : soit vous migrez vos données vers un autre service (ce qui ne règle pas le problème du volume si vous dépassez les 15 Go), soit vous sortez la carte bancaire. En supprimant cette spécificité, Yahoo rentre dans le rang et risque, paradoxalement, d'accélérer la fuite de ses utilisateurs vers l'écosystème Google, désormais équivalent en stockage mais bien plus intégré aux services mobiles.
Avec cette décision, Yahoo tourne une page importante de l'histoire du Web gratuit. Si la maintenance de serveurs a un coût évident, la brutalité de la transition risque d'écorner durablement l'image de la marque. Êtes-vous prêt à payer pour conserver vos vieux e-mails, ou cette décision vous poussera-t-elle à fermer définitivement votre compte Yahoo ?