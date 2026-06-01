Les trois fonctions reposent sur un traitement intégralement local, sans envoi de données vers les serveurs de Google. Un argument de confidentialité qui permet aussi de scanner hors connexion, avec un temps de réponse sensiblement plus court qu'avec un traitement cloud.

Pourquoi tous les smartphones n'y ont-ils pas droit ?

Le traitement on-device a un coût : 8 Go de RAM minimum. Les smartphones d'entrée de gamme, souvent équipés de 4 ou 6 Go, restent sur l'ancienne version du scanner. Google n'a pas communiqué de liste précise d'appareils compatibles, mais le seuil exclut de facto une part significative du parc Android mondial, en particulier dans les marchés où les appareils abordables dominent.

Le scanner mis à jour est également disponible dans Files by Google (l'application de gestion de fichiers), via les services Google Play. Les utilisateurs de Google Workspace y ont accès aux mêmes conditions que les comptes personnels.