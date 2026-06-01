Google refait le scanner de documents de Drive avec de l'IA embarquée. Trois fonctions, zéro passage par le cloud, mais un ticket d'entrée : 8 Go de RAM.
Le scanner de documents intégré à Google Drive sur Android vient de recevoir sa mise à jour la plus ambitieuse. L'application adopte le nouveau design Material 3 Expressive de Google et ajoute trois fonctions dopées à l'intelligence artificielle, toutes exécutées directement sur le téléphone. Le déploiement, amorcé en bêta ces derniers mois, touche désormais un nombre croissant d'appareils compatibles.
Des fonctions bienvenues mais qui n'arriveront pas chez tout le monde
La première, Smart Batch Scanning, permet de numériser plusieurs pages en survol continu. Il suffit de passer la caméra au-dessus des documents posés sur une table : l'application détecte et capture chaque page automatiquement, sans appuyer sur le déclencheur entre chaque prise, ce qui rapproche le comportement du scanner de l'application Notes d'iOS. De plus, le scanner remplace maintenant les scans flous en temps réel. Si la main tremble ou si la mise au point rate, le système sélectionne automatiquement la meilleure image dans le flux vidéo. Enfin, l'app signale désormais les pages en double avant la conversion en PDF.
- Intégration de Google Workspace
- Nombreuses applications tierces
- Outils de collaboration
Les trois fonctions reposent sur un traitement intégralement local, sans envoi de données vers les serveurs de Google. Un argument de confidentialité qui permet aussi de scanner hors connexion, avec un temps de réponse sensiblement plus court qu'avec un traitement cloud.
Pourquoi tous les smartphones n'y ont-ils pas droit ?
Le traitement on-device a un coût : 8 Go de RAM minimum. Les smartphones d'entrée de gamme, souvent équipés de 4 ou 6 Go, restent sur l'ancienne version du scanner. Google n'a pas communiqué de liste précise d'appareils compatibles, mais le seuil exclut de facto une part significative du parc Android mondial, en particulier dans les marchés où les appareils abordables dominent.
Le scanner mis à jour est également disponible dans Files by Google (l'application de gestion de fichiers), via les services Google Play. Les utilisateurs de Google Workspace y ont accès aux mêmes conditions que les comptes personnels.