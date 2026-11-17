Aucun engin spatial ne s’est posé sur l’une des nombreuses lunes de Jupiter. Mais la Chine entend bien devenir la première à réussir cet exploit. Cap sur la mission Tianwen-4.
Depuis 2021, le programme Tianwen contribue à placer la Chine à l’avant-garde de la conquête spatiale. À commencer par Tianwen-1, qui a placé un orbiteur autour de Mars et posé le rover Zhurong sur la planète rouge dès sa première tentative. Lancée en 2025, Tianwen-2 a atteint en juillet dernier l’astéroïde Kamoʻoalewa, d’où elle doit rapporter des échantillons fin 2027.
Pékin prépare déjà la suite avec Tianwen-3, qui doit repartir vers Mars à la fin de 2028. Cette fois, il s’agira de ramener sur Terre au moins 500 grammes de roche pour y débusquer quête de traces de vie passée. Une prouesse qu’elle pourrait accomplir avec les États-Unis. Mais l’Empire du Milieu n’est pas rassasié et vise encore plus loin.
La Chine accélère
Dans les tuyaux depuis 2022, Tianwen-4 entre enfin dans une phase concrète avec un appel à propositions formulé par l’agence spatiale chinoise (CNSA), rapporte Space News. Celui-ci invite des équipes de recherche, chinoises comme étrangères, à proposer des instruments scientifiques qui viendraient compléter les douze dispositifs déjà prévus.
La mission transportera deux vaisseaux. Un orbiteur d’abord, qui survolera plusieurs lunes de Jupiter avant de se placer autour de Callisto, puis un atterrisseur qui viendra se poser à la surface de la lune. Au programme : l’étude de la plus grande planète du Système solaire, notamment de son champ magnétique, des particules qui l’entourent et de ses aurores.
Concernant Callisto, des caméras ainsi qu’un altimètre laser doivent cartographier son relief. De même, des spectromètres se chargeront d’analyser la composition de sa surface. L’atterrisseur, lui, embarquera un instrument doté d’un laser pour identifier les matériaux au sol, en plus d’un magnétomètre. Associé aux mesures de l’orbiteur, ce dernier doit aider à savoir si un océan d’eau salée se cache sous la croûte de glace.
La lune galiléenne la plus éloignée de Jupiter
Le choix de Callisto pour Tianwen-4 n’a évidemment rien d’un hasard. Plus éloignée de Jupiter que les autres lunes galiléennes, Io, Europe ou Ganymède, elle reste en grande partie à l’écart des puissantes ceintures de radiations de la planète qui mettent l’électronique à rude épreuve. C’est, en outre, celle qui exige le moins de carburant pour freiner, se mettre en orbite et se poser. Enfin, sa surface, l’une des plus anciennes et des plus criblées de cratères du Système solaire, conserve une archive intacte de l’histoire géologique de la région.
Si aucune date fixe n’a pour l’instant été fixée, le lancement devrait avoir lieu aux alentours de 2030 à bord d’une fusée Longue Marche 5. La sonde enchaînera ensuite des survols de Vénus et de la Terre pour gagner en vitesse sans épuiser son carburant. Elle devrait atteindre le système jovien en 2035, avant de se placer en orbite autour de Callisto, à environ 300 kilomètres d’altitude, vers 2038.
Pour rappel, la sonde américaine Juno s’y promène depuis 2016. Elle sera rejointe par l’européenne JUICE en 2031, quelque temps après Europa Clipper de la NASA, déjà en route et consacrée à Europe. Mais aucune de ces missions ne prévoit de se poser. Si Tianwen-4 y parvient, la Chine signerait le premier atterrissage de l’histoire sur une lune de Jupiter.
Une mission de retour d’échantillons doit non seulement collecter de la matière sur un corps céleste, mais aussi la conditionner, la faire décoller, puis la ramener sur Terre pour une rentrée atmosphérique contrôlée. Cela implique généralement plusieurs véhicules (atterrisseur, module d’ascension, orbiteur) et des opérations de rendez-vous et d’amarrage automatisés en espace lointain. Les contraintes de masse et d’énergie sont plus strictes, car chaque gramme ramené coûte cher en propulsion. La protection planétaire complique aussi le design : il faut éviter de contaminer l’échantillon et, inversement, limiter tout risque biologique lors du retour. Enfin, la chaîne de responsabilité est longue : chaque étape est un point de défaillance potentiel.
Un appel à propositions sert à sélectionner des instruments capables de répondre à des objectifs scientifiques précis, tout en respectant des contraintes d’ingénierie (masse, consommation électrique, volume, résistance aux radiations). Les équipes candidates doivent détailler les performances attendues (résolution, sensibilité, cadence de mesure), mais aussi les besoins opérationnels (température, pointage, débit de données). Ce processus permet aussi de définir l’architecture de la charge utile : quels capteurs travaillent ensemble et comment leurs données se complètent. Ouvrir l’appel à des équipes étrangères peut accélérer la maturité technologique et diversifier les expertises, mais suppose des règles claires sur l’export, la propriété intellectuelle et le partage des données. À la fin, l’agence spatiale arbitre entre ambition scientifique et faisabilité industrielle.
Le système jovien baigne dans des ceintures de radiations intenses alimentées par le champ magnétique de Jupiter, ce qui peut endommager l’électronique et dégrader les capteurs si la conception n’est pas fortement durcie. La distance à la Terre impose des communications à faible débit relatif et avec un délai de plusieurs dizaines de minutes, ce qui limite le pilotage en temps réel et exige beaucoup d’autonomie à bord. Les conditions locales sont difficiles : températures très basses, faible lumière solaire et, selon la lune visée, surface glacée potentiellement instable pour l’atterrissage. La navigation et l’atterrissage demandent des capteurs précis (altimétrie, imagerie) et des algorithmes capables d’éviter les zones à risque. Enfin, les contraintes énergétiques poussent souvent à utiliser des générateurs nucléaires ou des batteries dimensionnées pour des phases critiques, car les panneaux solaires deviennent moins efficaces aussi loin du Soleil.