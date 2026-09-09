La Chine a de grandes ambitions dans l'espace. Et la portée de celles-ci pourrait bien commencer par être illustrée par une mission hors-norme en direction de Mars !
À ce jour, si des machines humaines comme le rover Perseverance peuvent déjà rouler sur le sol de mars, jamais aucun échantillon de cette planète à cette heure n'a été récupéré par l'humanité. Et signe que le XXIème siècle pourrait être un peu différent du passé, c'est la Chine qui est dorénavant la mieux placée pour ramener ces précieux restes.
La mission Tianwen 3 pourrait décoller en direction de Mars en 2028, pour un retour sur Terre programmé en 2031
La Chine avance rapidement sur la mission Tianwen 3, qui doit permettre de récolter pour la première fois de l'histoire de l'humanité 500 grammes d'échantillons en provenance de la planète Mars. « La mission Tianwen 3 se déroule sans encombre, et les efforts se multiplient pour surmonter les difficultés techniques » a récemment indiqué à CCTV le scientifique en chef de la mission, Hou Zhengqian.
« Le matériel de la sonde est désormais entré dans la phase de développement du prototype et, sur le plan scientifique, de nombreuses équipes de chercheurs de tout le pays collaborent pour relever les défis conformément aux objectifs scientifiques de la mission » a-t-il par ailleurs soutenu. Si tout fonctionnait bien, la mission reviendrait sur Terre en 2031.
Le « moment Sputnik » de la Chine ?
L'annonce de ces avancées se fait alors que, du côté des États-Unis, le programme analogue Mars Sample Return (MRS) est au point mort. La Chine pourrait ainsi devancer les États-Unis, et apporter des échantillons qui pourraient bouleverser notre vision du monde. La NASA suspecte en effet de plus en plus que la planète Mars a, un jour, abrité la vie.
Et si c'était le cas, la Chine réussirait à rentrer dans l'histoire, si l'on en croit les propos de l'ex-« Tsar de Mars » de la NASA, Scott Hubbard. « Si ces informations s'avèrent exactes, cela constituerait un véritable "moment Spoutnik" » a-t-il commenté, en rapport aux annonces des récentes communications. « La Chine ne se contentera pas de faire la une des journaux, mais pourrait bien être la première à découvrir des traces de vie sur une autre planète » a ajouté Scott Hubbard.