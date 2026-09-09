La Chine avance rapidement sur la mission Tianwen 3, qui doit permettre de récolter pour la première fois de l'histoire de l'humanité 500 grammes d'échantillons en provenance de la planète Mars. « La mission Tianwen 3 se déroule sans encombre, et les efforts se multiplient pour surmonter les difficultés techniques » a récemment indiqué à CCTV le scientifique en chef de la mission, Hou Zhengqian.

« Le matériel de la sonde est désormais entré dans la phase de développement du prototype et, sur le plan scientifique, de nombreuses équipes de chercheurs de tout le pays collaborent pour relever les défis conformément aux objectifs scientifiques de la mission » a-t-il par ailleurs soutenu. Si tout fonctionnait bien, la mission reviendrait sur Terre en 2031.