La caméra de navigation, elle, devait se tourner vers l'horizon de la Lune pour tester une nouvelle technique de navigation optique. Le principe est que la sonde calcule sa position à partir de ce qu'elle voit, un peu comme un marin se repère aux étoiles. Une méthode précieuse pour manœuvrer plus tard au plus près des lunes de Jupiter. Notez que les images haute résolution de JANUS, la caméra scientifique de Juice, seront publiées dans les prochaines semaines, une fois rapatriées sur Terre et analysées. La suite du voyage est en tout cas déjà tracée, avec un dernier survol de la Terre en janvier 2029, l'arrivée autour de Jupiter en juillet 2031, puis la mise en orbite autour de Ganymède, la plus grande lune du Système solaire, fin 2034. Entre-temps, Juice survolera 35 fois Ganymède, Europe et Callisto, trois lunes soupçonnées de cacher des océans sous leur glace. Comme l'équipe a très peu entamé le carburant réservé à ce survol, il en restera davantage pour les observer.