Le vaisseau quitte d'abord l'orbite terrestre, gagne une orbite autour du point L1, puis attend avant de filer vers la Lune. Au L1, la gravité terrestre et la gravité lunaire s'équilibrent. Sur la dernière portion vers cette orbite intermédiaire, le vaisseau coupe ses moteurs. La gravité seule le guide alors le long d'une « variante », une trajectoire naturelle qui aboutit à l'orbite visée.

Jusqu'ici, les ingénieurs faisaient aborder cette variante au vaisseau par son extrémité la plus proche de la Terre, le chemin réputé le plus court. L'équipe a testé tous les points d'entrée possibles et en a repéré un meilleur.

Sur cette route, le vaisseau frôle d'abord la Lune, puis rejoint la variate par le côté opposé. Il récupère alors un coup de pouce gravitationnel lunaire. Du coup, on dépense moins de carburant au moment de se caler sur l'orbite intermédiaire. Selon Vitor Martins de Oliveira, postdoctorant à l'université de São Paulo et cosignataire de l'étude, plutôt que de parier d'avance sur la branche proche de la Terre, on balayé tous les cas avec des méthodes de calcul rapides, jusqu'à dénicher des solutions non triviales.

Ces méthodes viennent de la théorie des connexions fonctionnelles, un outil mathématique qui réduit fortement la puissance de calcul nécessaire. Là où les approches classiques plafonnent après quelques centaines de milliers de tests, l'équipe a passé au crible 30 millions d'itinéraires. Les chercheurs en ont retenu 280 000 dans leur résultat final, publié dans la revue Astrodynamics.