Côté fiche technique, on a ici un système qui comprend deux modèles de fusée, mono-étage et bi-étage, cette dernière n'ayant pas encore volé, ainsi qu'une base de lancement dédiée. SyLEx peut emporter jusqu'à 600 kg de charge utile et atteindre une altitude comprise entre 200 et 400 km. Selon la mission, elle peut emporter plusieurs expériences à la fois, de l'étude de la rentrée atmosphérique à celle de la microgravité (la quasi-apesanteur), en passant par les démonstrateurs hypervéloces, ces engins conçus pour voler à très grande vitesse. De quoi intéresser des clients civils mais aussi militaires sur le marché européen. Notons que l'essai a mobilisé les radars, moyens optiques et de télémesure de la DGA, répartis entre Biscarrosse, Hourtin et le bâtiment d'essais Monge.