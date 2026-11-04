La fusée-sonde SyLEx d'ArianeGroup a réussi un tir exo-atmosphérique dans la nuit du 3 au 4 novembre, depuis Biscarrosse. Pour la DGA, ce deuxième vol marque une étape majeure vers le futur missile M51.4.
La Direction générale de l'armement (DGA) a mené avec succès, cette nuit, un tir exo-atmosphérique de la fusée-sonde SyLEx, développée par ArianeGroup, depuis son centre d’essais de Biscarrosse. Moins d'un an après le vol de démonstration, l'engin réalisait cette fois sa première mission opérationnelle, avec une charge expérimentale pour le ministère des Armées et des Anciens combattants. Selon la DGA, ce tir a permis des expériences essentielles pour le futur missile M51.4 et confirme le retour d'une capacité souveraine longtemps perdue, sur fond de dissuasion nucléaire de demain.
ArianeGroup envoie sa fusée-sonde SyLEx hors de l’atmosphère au service de la dissuasion nucléaire
C'est depuis Biscarrosse, sur le site Landes du centre DGA Essais de missiles, que SyLEx (pour Système de Lancement d'Expériences) a pris son envol. Dans sa version mono-étage, elle a réalisé un tir dit exo-atmosphérique, c'est-à-dire qu'elle a quitté l'atmosphère terrestre. Contrairement à un lanceur qui place des satellites en orbite, une fusée-sonde se contente d'un aller-retour en altitude, le temps pour ses expériences de faire leur travail en plein vol. Pour la DGA, ce tir confirme sa fiabilité comme ses performances hors de l'atmosphère.
Le tir a permis de conduire des expériences « essentielles au développement du missile M51.4 », et le ministère des Armées évoque « un nouveau jalon majeur ». Ce futur missile balistique, qui équipera les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (SNLE), est l'une des pièces maîtresses de la dissuasion française. Ce vol prépare plus précisément le développement de sa charge utile, c'est-à-dire la partie située au sommet du missile, celle qui emporte les têtes nucléaires. L'objectif est de la rendre la plus performante possible face aux systèmes adverses, autrement dit face aux défenses antimissiles qu'elle pourrait rencontrer.
Chez ArianeGroup, tout le monde a bien conscience de l'enjeu. « Ce vol était particulièrement important puisqu'il emportait une charge utile expérimentale majeure », insiste Vincent Péry, son directeur des programmes Défense. Concernant le calendrier, la séquence est rythmée, puisque ce tir survient moins d'un mois après le tir d'acceptation numéro 6, effectué depuis le SNLE Le Vigilant. Un automne plus qu'animé donc, et réussi, pour la dissuasion française.
Une fusée-sonde souveraine qui prépare déjà la suite
Outre la défense, SyLEx touche à la question de la souveraineté, on y revient. Selon la DGA, cet essai rend à la France une capacité de vols suborbitaux et d'essais en haute atmosphère dont elle était privée depuis plusieurs décennies. ArianeGroup va plus loin et présente SyLEx comme la seule capacité souveraine de lancement suborbital du pays. L'industriel est maître d'œuvre et rappelle avoir développé le système en moins de trois ans. La DGA en est le maître d'ouvrage. Le vol de démonstration avait eu lieu le 28 novembre 2025.
Côté fiche technique, on a ici un système qui comprend deux modèles de fusée, mono-étage et bi-étage, cette dernière n'ayant pas encore volé, ainsi qu'une base de lancement dédiée. SyLEx peut emporter jusqu'à 600 kg de charge utile et atteindre une altitude comprise entre 200 et 400 km. Selon la mission, elle peut emporter plusieurs expériences à la fois, de l'étude de la rentrée atmosphérique à celle de la microgravité (la quasi-apesanteur), en passant par les démonstrateurs hypervéloces, ces engins conçus pour voler à très grande vitesse. De quoi intéresser des clients civils mais aussi militaires sur le marché européen. Notons que l'essai a mobilisé les radars, moyens optiques et de télémesure de la DGA, répartis entre Biscarrosse, Hourtin et le bâtiment d'essais Monge.
Vincent Péry estime que ce succès « confirme la capacité d'ArianeGroup à mettre à disposition de ses clients une plateforme souveraine d'essai suborbital indispensable aux grands développements ». Et le groupe franco-européen ne compte pas s'arrêter là. « Nous continuons en parallèle à travailler avec la DGA à la prochaine étape de notre feuille de route incrémentale », poursuit-il, en visant désormais la version bi-étage.