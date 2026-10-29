Pour les passionnés du spatial français, l'image a une saveur assez particulière. Car Diamant fut le premier lanceur de satellites tricolore. Oui, c'est lui qui, en 1965, a fait de la France la troisième puissance spatiale de l'histoire, depuis la base d'Hammaguir en Algérie. Transférée en Guyane, la fusée a décollé de ce pas de tir dès mars 1970, pour huit lancements au total. Le programme s'est arrêté en 1975, faute de budget, car à l'époque, la France avait choisi de miser sur le projet européen Ariane, et le site a fini en zone de stockage. Le revoilà réhabilité, avec une fusée de nouveau dressée à la verticale, dans une configuration que le CNES juge proche de celle de l'époque. On aperçoit bien aussi, sur les photos transmises par le CNES, les sorties des carneaux, c'est-à-dire les conduits d'évacuation des flammes.