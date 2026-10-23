Space Rider doit emporter des expériences scientifiques en orbite basse pendant deux mois au plus, puis les rapporter sur Terre pour que les chercheurs les analysent. L’engin n’a pas d’ailes. Après sa rentrée dans l’atmosphère, il est dirigé vers une piste par une voile pilotable, dont les suspentes sont tirées par deux treuils commandés par son ordinateur de bord. Les capsules en service redescendent sous de simples parachutes, avec bien moins de précision.

L’équipe de Thales Alenia Space a fait voler en juin 2025 une palette métallique lestée de béton et bardée de capteurs, pendant douze minutes depuis 2,5 kilomètres d’altitude, jusqu’à un point situé à moins de 150 mètres du lieu d’atterrissage prévu. Pour l’ESA, c’était alors une première mondiale pour un atterrissage de précision sous voile. Cette palette n’avait rien de la silhouette de Space Rider.

La maquette larguée en octobre reproduisait en revanche la taille et le comportement en vol du module de rentrée, avec l’avionique chargée de son guidage autonome. C’est sur cet engin de la taille d’un minibus que les ingénieurs devaient valider l’ensemble de la descente, jusqu’au contact avec le sol. L’agence a récupéré tous ses débris. Construit pour les essais au sol et en largage, cet engin n’avait rien d’un modèle prêt à partir dans l’espace.