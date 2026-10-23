Larguée d’un hélicoptère au-dessus de la Sardaigne, la maquette grandeur nature de Space Rider s’est écrasée au sol après avoir perdu sa voile de guidage. Sans cette voile, le futur vaisseau réutilisable de l’Agence spatiale européenne ne peut ni se poser sur une piste ni repartir en mission.
Les ingénieurs de l’ESA et de Thales Alenia Space ont lâché la maquette début octobre, à environ 3 kilomètres d’altitude au-dessus d’un champ de tir de l’armée italienne. Le petit parachute de freinage s’est ouvert normalement. La grande voile pilotable qui devait ensuite guider l’engin s’est en revanche détachée pendant son déploiement, et la maquette a terminé sa chute sans plus rien pour la ralentir. Un porte-parole de l’agence a confirmé à Space.com que ce dernier essai de largage « n’a pas été mené à bien comme prévu en raison d’une anomalie lors de la séquence de déploiement du parafoil », et une enquête indépendante est ouverte. L’ESA assure que l’accident ne retardera pas Space Rider, mais l’atterrissage guidé, condition de toute réutilisation, n’a jamais été réussi avec un engin à l’échelle réelle.
Sans sa voile, Space Rider ne peut pas atterrir sur une piste
Space Rider doit emporter des expériences scientifiques en orbite basse pendant deux mois au plus, puis les rapporter sur Terre pour que les chercheurs les analysent. L’engin n’a pas d’ailes. Après sa rentrée dans l’atmosphère, il est dirigé vers une piste par une voile pilotable, dont les suspentes sont tirées par deux treuils commandés par son ordinateur de bord. Les capsules en service redescendent sous de simples parachutes, avec bien moins de précision.
L’équipe de Thales Alenia Space a fait voler en juin 2025 une palette métallique lestée de béton et bardée de capteurs, pendant douze minutes depuis 2,5 kilomètres d’altitude, jusqu’à un point situé à moins de 150 mètres du lieu d’atterrissage prévu. Pour l’ESA, c’était alors une première mondiale pour un atterrissage de précision sous voile. Cette palette n’avait rien de la silhouette de Space Rider.
La maquette larguée en octobre reproduisait en revanche la taille et le comportement en vol du module de rentrée, avec l’avionique chargée de son guidage autonome. C’est sur cet engin de la taille d’un minibus que les ingénieurs devaient valider l’ensemble de la descente, jusqu’au contact avec le sol. L’agence a récupéré tous ses débris. Construit pour les essais au sol et en largage, cet engin n’avait rien d’un modèle prêt à partir dans l’espace.
Un premier vol vers les Açores annoncé avant 2030
« Nous espérons que cet essai ne nous obligera pas à modifier le planning et les activités de qualification restantes », a expliqué Géraldine Naja, directrice du transport spatial de l’ESA, lors du point presse du Conseil de l’agence hier, que vous pouvez visionner dans la vidéo ci-dessus. Les qualifications qui restent à mener « ne sont pas sur le chemin critique » de Space Rider, a-t-elle ajouté. Autrement dit, ces essais peuvent prendre du retard sans repousser le lancement, puisque la date du premier vol dépend d’autres étapes du programme.
Avant de retenter un largage, l’ESA devra attendre les conclusions de l’enquête et un créneau libre sur le champ de tir sarde. Le ministère italien de la Défense, qui gère ce terrain, l’avait fermé aux essais de juin à septembre, après une première tentative interrompue en mai à cause d’un capteur. À l’été 2025, l’agence prévoyait encore un premier vol en 2027. Elle ne parle plus aujourd’hui que d’une mission avant la fin de la décennie, avec un atterrissage sur l’île de Santa Maria, aux Açores, d’après l’accord signé entre le Portugal et l’ESA en novembre 2025.
Josef Aschbacher, directeur général de l’ESA, a profité de ce point presse pour prévenir que l’Europe manquera « probablement » d’Ariane 6 vers la fin de la décennie. L’agence attendra début 2027 des estimations solides de la demande avant d’agir. La fusée lourde doit reprendre ses vols fin novembre avec 36 satellites Amazon Leo, après des semaines d’arrêt dues à une anomalie de turbopompe. Ariane 6 et Vega C, qui doit lancer le vaisseau, sont des lanceurs jetables, et Space Rider est le premier engin orbital européen conçu pour revenir et repartir.
« Nous avons eu beaucoup d’essais réussis auparavant, mais les tests et la validation font partie du développement d’un système spatial », a insisté Géraldine Naja.