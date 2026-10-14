Calvin-40 est capable de soulever jusqu’à 40 kilos, à peu près le poids d’un gros sac de ciment, et une prochaine version montera même à 50. Le robot est taillé pour les postes que l’industrie et la logistique peinent à pourvoir, ceux où l’on porte des charges lourdes en répétant les mêmes gestes toute la journée. Ses caméras lui donnent une vision en relief, qui lui permet de repérer un carton ou une caisse, de l’emporter seul jusqu’au poste suivant et d'ajuster ses mouvements à ce qu’il transporte. Inutile de réorganiser l’usine autour de lui, donc, car il s’intègre aux installations existantes. Le but est de décharger les salariés des tâches qui usent le corps, pour qu’ils se consacrent à celles qui demandent vraiment leur savoir-faire.