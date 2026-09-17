Agility Robotics a présenté Digit 5, une nouvelle génération de son robot humanoïde industriel capable d'évoluer sans barrières physiques aux côtés des employés d'un entrepôt ou d'une usine. Cette machine soulève jusqu'à 22,7 kg à répétition, se recharge en neuf minutes et doit couvrir seule l'ensemble d'une chaîne logistique, du déchargement des marchandises à leur expédition.
Fondé en 2015 à Salem, dans l'Oregon, Agility Robotics conçoit Digit depuis plusieurs générations. Selon l'entreprise, les modèles précédents ont cumulé plus de 65 000 heures d'exploitation chez des clients tels que GXO, Schaeffler, Amazon et Toyota Motor Manufacturing Canada.
Après trois ans d'utilisation du Digit 4 par ces clients, Digit 5 en tire les retours et supprime les barrières physiques qui séparaient jusqu'alors le robot des employés. « Le Digit 5 lève un obstacle majeur au déploiement à grande échelle des robots humanoïdes en milieu industriel », a résumé Peggy Johnson, P-.D.G d'Agility Robotics.
Une architecture conçue pour travailler sans barrières
La nouvelle architecture de sécurité de Digit 5 se décline en trois dispositifs. Pour repérer une personne à proximité, le robot associe des algorithmes propriétaires à plusieurs capteurs, puis réagit de façon autonome en l'évitant, en s'arrêtant ou en adoptant une position assise. En complément, des signaux visuels et sonores avertissent les personnes présentes de son intention de mouvement, et un contrôleur de sécurité indépendant déclenche la réponse appropriée dès qu'une personne se trouve à une distance dangereuse.
Selon Agility Robotics, Digit 4 est le premier robot humanoïde à avoir réussi, sur une ligne de production cliente, une évaluation indépendante conforme aux normes de sécurité industrielle de l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) américaine. L'entreprise est aussi le premier partenaire de lancement de Halos for Robotics, la plateforme de sécurité que NVIDIA vient de dévoiler, avec son infrastructure IGX Thor et Halos Core. « La capacité à opérer en toute sécurité à proximité des personnes et des biens est essentielle pour permettre aux robots humanoïdes de passer du stade de prototypes à celui de déploiements industriels à grande échelle », a expliqué Deepu Talla, vice-président de la robotique et de l'IA embarquée chez NVIDIA. Agility Robotics contribue enfin aux normes ANSI/A3 TR R15.108 et ISO 25785-1, en préparation pour les robots mobiles industriels et les humanoïdes.
Davantage de charge utile et d'autonomie
Agility Robotics a doté les jambes de Digit 5 d'une technologie d'actionneur cycloïdal maison, conçue pour résister aux levages répétés. Digit 5 soulève ainsi jusqu'à 22,7 kg de façon répétée, soit 40 % de plus que Digit 4. Dans une installation réglementée par l'OSHA, Digit 5 peut couvrir seul les tâches de levage jusque-là confiées à un opérateur humain.
Digit 5 embarque aussi une nouvelle batterie, avec 90 minutes d'autonomie pour une recharge de neuf minutes. En conséquence, le rapport autonomie-charge de Digit 5 est de 10 contre 1, contre 2 contre 1 pour Digit 4, et le robot peut fonctionner plus de vingt heures sur une journée de vingt-quatre heures. Digit 5 change aussi lui-même d'effecteur terminal, avec des brides de montage conformes à la norme ISO, pour passer de la manutention de bacs à l'alimentation de machines. Côté gabarit, le robot pèse 129 kg, mesure 1,81 m et culmine à 2,2 m en position de portée maximale, contre 1,7 m pour Digit 4, tout en correspondant toujours aux étagères, couloirs et postes de travail conçus à l'échelle humaine.
Un seul robot pour tout l'entrepôt
Depuis ses premiers déploiements commerciaux, Digit 4 a surtout géré la manutention de bacs. Digit 5 doit couvrir, à terme, l'ensemble du flux d'une installation. Le robot dépalettise les marchandises à leur arrivée, alimente les machines, participe au conditionnement et au séquençage, contrôle la qualité des articles tout au long de leur parcours, puis palettise les produits avant leur expédition.
Grâce à la plateforme Agility Arc, Digit coordonne aussi chaque transfert avec les robots mobiles autonomes, les convoyeurs et les systèmes de gestion de l'installation, avec un suivi de la disponibilité, du débit et du temps moyen entre incidents. Chez GXO, sur son site de Flowery Branch, Digit 4 a franchi le cap des 100 000 sacs manipulés avec une précision d'environ 98 %, selon Agility Robotics.
Fabrication américaine et expansion mondiale
Digit est assemblé à RoboFab, l'usine d'Agility Robotics à Salem, dans l'Oregon. À pleine capacité, cette usine de 6 500 m² est en mesure de produire jusqu'à 10 000 robots Digit par an, avec un effectif prévu de plus de 500 personnes. Le site de Pittsburgh, en Pennsylvanie, gère les tests d'ingénierie et le développement des compétences du robot. Ouvert en juillet 2026, celui de Fremont, en Californie, regroupe le développement du matériel et de l'intelligence artificielle physique.
Agility Robotics prévoit de vendre Digit pour la première fois hors des États-Unis et du Canada, en commençant par l'Union européenne et le Royaume-Uni, où Digit 5 doit encore obtenir la certification CE et les autres homologations nécessaires. Un accès anticipé est prévu dès le premier semestre 2027, avant une disponibilité générale annoncée pour la fin de l'année 2027 auprès des opérateurs de production, d'entreposage et de distribution.
Selon Agility Robotics, le carnet de commandes pluriannuelles de Digit 5 a dépassé 300 millions de dollars en mai 2026, sous réserve de certaines étapes contractuelles. L'entreprise a par ailleurs annoncé en juin 2026 une fusion avec le SPAC Churchill Capital Corp XI (Nasdaq : CCXI). Cette opération valorise Agility Robotics à 2,5 milliards de dollars avant son entrée en bourse.