La nouvelle architecture de sécurité de Digit 5 se décline en trois dispositifs. Pour repérer une personne à proximité, le robot associe des algorithmes propriétaires à plusieurs capteurs, puis réagit de façon autonome en l'évitant, en s'arrêtant ou en adoptant une position assise. En complément, des signaux visuels et sonores avertissent les personnes présentes de son intention de mouvement, et un contrôleur de sécurité indépendant déclenche la réponse appropriée dès qu'une personne se trouve à une distance dangereuse.

Selon Agility Robotics, Digit 4 est le premier robot humanoïde à avoir réussi, sur une ligne de production cliente, une évaluation indépendante conforme aux normes de sécurité industrielle de l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) américaine. L'entreprise est aussi le premier partenaire de lancement de Halos for Robotics, la plateforme de sécurité que NVIDIA vient de dévoiler, avec son infrastructure IGX Thor et Halos Core. « La capacité à opérer en toute sécurité à proximité des personnes et des biens est essentielle pour permettre aux robots humanoïdes de passer du stade de prototypes à celui de déploiements industriels à grande échelle », a expliqué Deepu Talla, vice-président de la robotique et de l'IA embarquée chez NVIDIA. Agility Robotics contribue enfin aux normes ANSI/A3 TR R15.108 et ISO 25785-1, en préparation pour les robots mobiles industriels et les humanoïdes.