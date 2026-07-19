À cause de sa structure cannelée, la position de serrage de l’écrou change à chaque prise. Un aimant attire en plus la goupille de positionnement pendant la manipulation et déplace légèrement la pièce à chaque tentative. Pour maîtriser cette variabilité, les ingénieurs de Xiaomi ont associé un modèle Vision-Langage-Action, Xiaomi-Robotics-0, avec de l’apprentissage par renforcement. Le robot croise la vision de deux caméras, montées à l’avant et au poignet, avec un capteur tactile placé au bout des doigts. Avec la caméra seule, le robot perd parfois le contact réel, en cas de reflet ou d’occlusion partielle ; avec le capteur tactile seul, il se laisse tromper par un contact accidentel entre les doigts. Grâce à cette fusion des deux entrées, le robot repère le contact réel entre l'écrou et la main dans les deux situations.

Mais CyberOne est aussi exigeant avec son corps tout entier. Le robot garde aussi son équilibre à chaque geste, quel que soit l’angle de travail. Il calcule en moins d’une milliseconde comment satisfaire, dans l’ordre, ses contraintes d’équilibre, de sécurité, puis de tâche. Avant l’essai réel, CyberOne a été entraîné sur une plateforme de simulation, avec des centaines de millions de perturbations aléatoires appliquées à des milliers de robots virtuels. Le robot applique ensuite cette stratégie sur les machines de l’usine, sans réglage préalable.

