L'approche de Xiaomi est plus conventionnelle. Le bras mesure 152 mm de large, ce qui lui permet de s'installer dans des espaces de stationnement résidentiels étroits. Il repose sur un système de reconnaissance visuelle assisté par intelligence artificielle, que Xiaomi décrit comme capable d'une précision inférieure au millimètre au moment de l'insertion de la fiche. Les propriétaires peuvent également déclencher la recharge à distance depuis leur smartphone, à condition que le véhicule soit garé à portée du bras.