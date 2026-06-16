Tesla l'avait promis en 2014, Xiaomi le fera en 2026. Le dispositif résidentiel permettant de charger automatiquement sa voiture électrique promis par le constructeur américain n'est toujours pas là, alors, les chinois s'en occupent.
Xiaomi a présenté un bras robotique destiné aux garages particuliers, capable de brancher et débrancher seul le câble de recharge d'un véhicule électrique. Une fois la voiture garée, le système détecte sa position, s'étend jusqu'à la trappe de charge, connecte le câble, puis le rétracte automatiquement lorsque la recharge est terminée ou qu'un niveau de batterie prédéfini est atteint. Le lancement en Chine est annoncé pour le quatrième trimestre 2026, mais aucun tarif n'a été communiqué.
Une promesse d'Elon Musk non tenue
L'idée n'est pas nouvelle. En décembre 2014, Elon Musk avait annoncé sur Twitter que Tesla travaillait sur un chargeur capable de "sortir automatiquement du mur et de se connecter comme un serpent en métal solide". Un prototype fonctionnel avait été montré en août 2015.
Un bras articulé à plusieurs segments qui localisait la prise de charge d'une Model S et se branchait de lui-même. Le produit n'a jamais été commercialisé. Tesla a depuis changé de cap, en rachetant en 2023 la startup allemande Wiferion, spécialisée dans la recharge sans fil, et en concevant son robotaxi Cybercab sans aucun port de charge physique.
Un dispositif compact pour les contraintes du quotidien
L'approche de Xiaomi est plus conventionnelle. Le bras mesure 152 mm de large, ce qui lui permet de s'installer dans des espaces de stationnement résidentiels étroits. Il repose sur un système de reconnaissance visuelle assisté par intelligence artificielle, que Xiaomi décrit comme capable d'une précision inférieure au millimètre au moment de l'insertion de la fiche. Les propriétaires peuvent également déclencher la recharge à distance depuis leur smartphone, à condition que le véhicule soit garé à portée du bras.
Le dispositif est conçu pour fonctionner avec les standards de charge existants, sans nécessiter de modifications particulières côté véhicule. Enfin, tant que le véhicule est dans l'écosystème du fabricant. L'entreprise a précisé que la vidéo de présentation a été tournée dans un environnement réel et non en conditions contrôlées, et que toutes les fonctionnalités montrées seraient prêtes pour la production. Cette affirmation n'a toutefois pas été vérifiée.
Un système propriétaire ?
Pour Xiaomi, l'enjeu dépasse la simple praticité. La marque vise 550 000 livraisons de véhicules en 2026 et a construit son positionnement automobile autour de l'intégration entre ses produits : téléphones, électroménager et maintenant, voitures.
Toutefois, afin de fidéliser ses clients à son écosystème, Xiaomi opterait pour une technologie propriétaire. Le chargeur serait classique, mais la technologie, pas compatible avec une voiture BYD ou Xpeng. En moins de deux ans, l'entreprise a déjà livré plus de 600 000 véhicules électriques, ce qui lui donne une base industrielle pour envisager ce type d'accessoire sérieusement.
Xiaomi n'est pas seul sur ce terrain
Xiaomi n'est pas le seul fabricant à avoir des envies de robotisation à tout-va. En janvier 2025, Huawei avait présenté un bras robotique de recharge pour la Maextro S800, également entièrement automatisé.
Li Auto et son partenaire CGXi ont développé un système sur rail pour stations publiques, dont le déploiement commercial était prévu à partir du deuxième trimestre 2026 sur le réseau de recharge rapide 5C de Li Auto. BYD, de son côté, a déposé des brevets pour un robot de recharge alimenté par intelligence artificielle, qui inclurait aussi le gonflage des pneus.