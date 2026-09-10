Farbod Farshidian a mis au point SnowJay, le poétique geai des neiges. Cette plateforme d’intelligence artificielle et de robotique sert de système d’exploitation aux personnages de Dynamic Creatures et combine robotique avancée, contrôle par apprentissage, perception en temps réel, programmation comportementale, conception de personnages et costumes. Il pense que les mouvements, la perception et le comportement d’un personnage doivent former un système unique, robuste et fluide, pour qu’une interaction avec le monde physique soit naturelle. Les robots construits sur des plateformes existantes peuvent être livrés en quelques mois et loués aux exploitants de parcs, tandis que les créations originales, pensées pour une marque ou une histoire donnée, suivent un développement plus long.

Marc Theermann, P-. D. G de Dynamic Creatures, a expliqué dans une interview accordée à Semafor, que la sécurité de ces machines doit être repensée depuis ses fondations, car l’ambition est de proposer des robots que le public pourra serrer dans ses bras sans risque. À cause du costume que porte chaque robot pour incarner un personnage, sa visibilité diminue et sa température interne augmente. Et c’est une nuance importante car ces deux effets n’étaient pas pris en compte dans la conception des robots industriels ou militaires par Boston Dynamics.

Et c'est encore différent de ce qui se fait actuellement. Le 29 mars dernier, à Disneyland Paris, un robot Olaf conçu par Disney Research a rejoint le spectacle quotidien Celebration in Arendelle, dans la zone World of Frozen. Ce personnage se déplace librement, sans câble ni rail, grâce à une puce NVIDIA Jetson et à des méthodes d’apprentissage par renforcement développées avec Google DeepMind. Un opérateur humain continue pourtant de piloter ses mouvements et ses dialogues en temps réel depuis une console Steam Deck.

Avec SnowJay, Dynamic Creatures promet au contraire une interaction pilotée directement par le personnage, sans opérateur humain.