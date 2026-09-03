Emmanuel Macron, annonçant la création d'un futur parc d'attractions en Île-de-France, s'était contenté d'évoquer son « intérêt pour les mangas », sans citer nommément Dragon Ball. Et il avait eu semble-t-il le nez creux. Car il y a un sérieux problème sur la question des droits d'auteurs, comme le rappelle un communiqué très froid publié par la Toei Animation en début de semaine.

« Récemment, certains médias ont rapporté qu'"un parc d'attractions Dragon Ball serait en projet en France". Cependant, Toei Animation Co., Ltd. […] et les détenteurs des droits n'ont accordé aucune autorisation à ce sujet, et nous n'avons connaissance d'aucun fait de ce type » a-t-il été ainsi indiqué.