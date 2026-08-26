La président de la République Emmanuel Macron était particulièrement enthousiaste ce lundi 24 août, en évoquant une « annonce hors normes ». Mais le projet de parc d'attractions Dragon Ball ne serait pas totalement ficelé.

C'est ce que nous apprend le journal Le Monde, dont plusieurs sources « concordantes », et qui ont requis l'anonymat, expliquent qu'il reste encore à régler le problème des droits. Le projet n'aurait en effet pas encore obtenu les droits pour pouvoir représenter les personnages iconiques de la franchise, ou utiliser la marque Dragon Ball.