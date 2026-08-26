Le projet de parc d'attractions Dragon Ball en Île-de-France a tout de suite suscité un gros enthousiasme. Mais l'annonce a peut-être été faite un peu tôt.
En ce début de semaine, Emmanuel Macron et le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salmane, annonçaient la création de plusieurs nouveaux parcs d'attraction à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise). Parmi ceux-ci, on a très vite entendu parler d'un parc dédié à la licence extrêmement populaire Dragon Ball. Mais le projet porté par l'investisseur saoudien Qiddiya, avec près de 6 milliards d'euros à la clé, devrait faire face encore à certains écueils.
Le projet de parc d'attraction Dragon Ball n'a pas encore acquis les droits de représenter les personnages
La président de la République Emmanuel Macron était particulièrement enthousiaste ce lundi 24 août, en évoquant une « annonce hors normes ». Mais le projet de parc d'attractions Dragon Ball ne serait pas totalement ficelé.
C'est ce que nous apprend le journal Le Monde, dont plusieurs sources « concordantes », et qui ont requis l'anonymat, expliquent qu'il reste encore à régler le problème des droits. Le projet n'aurait en effet pas encore obtenu les droits pour pouvoir représenter les personnages iconiques de la franchise, ou utiliser la marque Dragon Ball.
Des droits répartis entre différentes entités
Une information qui n'est pas si étonnante quand on connaît comment peuvent fonctionner les négociations des licences de manga, avec une protection très forte des droits d'auteur, au Japon comme à l'étranger. Et le cas Dragon Ball est peut-être encore plus compliqué puisque l'auteur, Akira Toriyama, est décédé en 2024, des suites d'un hématome sous-dural.
Aujourd'hui, les droits de son oeuvre sont détenues par différentes parties. Parmi celles-ci, la société créée par Akira Toriyama Bird Studio, le géant japonais de la production de films et d'animes Toei Animation, la maison d'éditions de mangas Shueisha et le distributeur Bandai. Alors, le fait que le président de la République n'ait pas évoqué directement la marque Dragon Ball dans son message d'annonce posté sur X trouve-t-il son explication dans ce souci à résoudre ?
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