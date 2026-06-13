Et avec ce nouveau lien, Disney+ va pouvoir proposer beaucoup plus d'anime. L'arrivée de 1 500 nouveaux épisodes issus du catalogue d'ADN est ainsi promise par la plateforme. Et certains mangas mythiques devraient ainsi pouvoir faire leur arrivée, « par exemple Naruto, Assassination Classroom et The Eminence in Shadow » a-t-il été précisé.

Si Disney+ ne compte à ce jour pas autant d'animes dans son offre que ses concurrents Prime Video et Netflix, il faut tout de même noter que son catalogue peut se targuer de quelques titres mythiques comme One Piece, Dragon Ball Z Kai, ou bien l'arc final de Bleach, Bleach Thousand Year Blood War.

Et ça ne semble que le début pour Disney+, qui annonce à la fin de son communiqué qu'au-delà de « l’enrichissement de l’offre d’animes sur Disney+, cette collaboration ouvre également la voie à de futures initiatives éditoriales et créatives grâce à des opportunités de co-développement d’œuvres originales françaises inédites. »