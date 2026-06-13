Le géant américain du streaming continue son développement. Ce qui passera par un accroissenement notable du nombre d'animes dans son catalogue.
Les plateformes de streaming se mènent une bataille extrêmement dure pour avoir les catalogues les plus attirants possibles afin d'attirer la clientèle. Et ça peut passer par une ouverture plus grande aux animes, secteur en plein développement. Certaines plateformes spécialisées comme Crunchyroll ou ADN possèdent ainsi un catalogue qui peut intéresser les géants de la SVOD. Ce qui peut mener à des partenariats comme celui annoncé par Disney+.
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Disney+ et ADN signent un partenariat
Y a-t-il des animes présents sur Animation Digital Network (ADN) que vous aimeriez pouvoir regarder, mais qui vous restent inaccessibles, faute d'abonnement à ADN ? Alors, si vous êtes par contre client de Disney+, vous allez adorer cette annonce du géant américain du streaming.
« Disney+ et Animation Digital Network (ADN), […] l’une des principales plateformes de streaming d’animes en France, ont annoncé aujourd’hui une collaboration stratégique destinée à renforcer l’offre d’animes de Disney+ en France et à proposer aux abonnés un catalogue encore plus riche et diversifié » explique le communiqué.
Naruto bientôt sur la plateforme ?
Et avec ce nouveau lien, Disney+ va pouvoir proposer beaucoup plus d'anime. L'arrivée de 1 500 nouveaux épisodes issus du catalogue d'ADN est ainsi promise par la plateforme. Et certains mangas mythiques devraient ainsi pouvoir faire leur arrivée, « par exemple Naruto, Assassination Classroom et The Eminence in Shadow » a-t-il été précisé.
Si Disney+ ne compte à ce jour pas autant d'animes dans son offre que ses concurrents Prime Video et Netflix, il faut tout de même noter que son catalogue peut se targuer de quelques titres mythiques comme One Piece, Dragon Ball Z Kai, ou bien l'arc final de Bleach, Bleach Thousand Year Blood War.
Et ça ne semble que le début pour Disney+, qui annonce à la fin de son communiqué qu'au-delà de « l’enrichissement de l’offre d’animes sur Disney+, cette collaboration ouvre également la voie à de futures initiatives éditoriales et créatives grâce à des opportunités de co-développement d’œuvres originales françaises inédites. »