Dans la guerre des plateformes de streaming, le meilleur argument, c'est souvent le prix. Alors, pour attirer le chaland, Disney+ lance une offre promotionnelle qui va casser le prix de ses abonnements. Et cette offre va toucher tous les types de souscription :

Rappelons que la plateforme a reçu la note de 7,7/10 dans son test, saluant ses efforts en matière de catalogue et d'interface.