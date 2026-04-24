Le géant américain du streaming fait une offre intéressante pour attirer de nouveaux abonnés. Vous allez pouvoir vous offrir un accès à la plateforme de streaming pour moins de 5 euros par mois.
Le streaming coûte de plus en plus cher. Et ce, que ce soit du fait de la multiplication des plateformes, ou bien à cause de l'augmentation des tarifs d'un certain nombre de plateformes, à l'image de ce qu'a encore pu faire il n'y a pas si longtemps Netflix. C'est dans cette atmosphère d'inflation que Disney+ lance une offre à durée limitée qui prend le chemin inverse.
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Disney+ offre jusqu'à 5 euros par mois de réduction
Dans la guerre des plateformes de streaming, le meilleur argument, c'est souvent le prix. Alors, pour attirer le chaland, Disney+ lance une offre promotionnelle qui va casser le prix de ses abonnements. Et cette offre va toucher tous les types de souscription :
- L'offre standard avec pub passe de 6,99 à 4,99 euros par mois (2 euros d'économie) ;
- L'offre standard passe de 10,99 à 7,99 euros par mois (3 euros d'économie) ;
- L'offre premium passe de 15,99 à 10,99 euros par mois (5 euros d'économie).
Rappelons que la plateforme a reçu la note de 7,7/10 dans son test, saluant ses efforts en matière de catalogue et d'interface.
Une offre valable jusqu'au 6 mai prochain
Il faut noter que cette réduction est effective durant les trois premiers mois, durée après laquelle les prix reviennent à la normale. Elle est ouverte aux nouveaux clients de la plateforme comme aux anciens abonnés. Et comme elle est sans engagement, il est tout à fait possible de résilier l'abonnement une fois l'offre achevée.
Pour rappel, Disney+ propose un large catalogue, y accueillant des franchises comme Marvel, Star Wars, ou bien Pixar, ainsi que des séries particulièrement populaires comme Malcolm, Grey's Anatomy ou les Simpson. Par contre, on vous rappelle qu'il s'agit ici d'une offre promotionnelle à durée limitée, disponible entre le 23 avril et le 6 mai prochain. Il ne faudra donc pas trainer trop longtemps si vous êtes intéressé.
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