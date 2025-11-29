Trois des quatre opérateurs ont décidé de pratiquer la même politique, à savoir une réduction de 5 euros sur le prix de l'abonnement Disney+ payé chaque mois, qui fait que le service ne coûte plus qu'1,99 euro sur chaque mensualité, toujours en version Standard avec pub. Cela ne vaut pas Free, mais l'effort est plus que salutaire. Commençons par Orange. L'opérateur historique propose cette réduction dans son offre Livebox Max Fibre (47,99 euros/mois pendant un an, puis 57,99 euros). Netflix, Ligue+ et AppleTV sont aussi proposés avec réduction de 5 euros par mois.