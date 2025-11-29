Qu'il s'agisse d'Orange, SFR, Free ou Bouygues Telecom, tous proposent la plateforme Disney+ à leurs abonnés sur certaines offres. La nouveauté, c'est qu'ils la proposent au rabais, quand elle n'est pas gratuite.
Disney+ est l'une des plateformes de streaming les plus prisées du grand public. Conscients de sa cote, les opérateurs télécoms font désormais tous un geste pour convaincre leurs abonnés de s'y inscrire, ou de gérer l'abonnement au service depuis leur espace client. Voyons ce que cela signifie plus concrètement.
Disney+ s'invite chez tous les opérateurs, mais Free tient la corde du plus attractif
Vous le savez, depuis plusieurs années maintenant, il est possible de souscrire, sur certaines offres, à l'une des plateformes de streaming du marché, Disney+ étant la seule à avoir les faveurs du club des quatre, c'est-à-dire Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free. Une fois souscrit, c'est le partenaire de facturation, donc l'opérateur télécom, qui a la gestion de la facturation et du compte.
Celui qui remporte la palme de plus attractif, c'est Free. Avec son offre haut de gamme Freebox Ultra, l'opérateur de Xavier Niel propose Disney+ Standard avec pub… gratuitement. Bien sûr, le prix mensuel de l'abonnement (49,99 euros par mois pendant un an, puis 59,99 euros au-delà) englobe en partie le prix de l'abonnement.
Mais cela reste imbattable, d'autant plus que Free propose aussi gratuitement Netflix Standard avec pub, la chaîne en live Canal+, Prime et Universal+. Rappelons, au passage, que l'offre Disney+ Standard avec pub coûte, à la base, 6,99 euros/mois.
SFR, Orange et Bouygues Telecom, presque du pareil au même
Trois des quatre opérateurs ont décidé de pratiquer la même politique, à savoir une réduction de 5 euros sur le prix de l'abonnement Disney+ payé chaque mois, qui fait que le service ne coûte plus qu'1,99 euro sur chaque mensualité, toujours en version Standard avec pub. Cela ne vaut pas Free, mais l'effort est plus que salutaire. Commençons par Orange. L'opérateur historique propose cette réduction dans son offre Livebox Max Fibre (47,99 euros/mois pendant un an, puis 57,99 euros). Netflix, Ligue+ et AppleTV sont aussi proposés avec réduction de 5 euros par mois.
Chez SFR, même chose. L'opérateur au carré rouge a adossé Disney+ à l'offre SFR Fibre Premium à 44,99 euros/mois, avec cette fameuse remise de 5 euros, qu'il est aussi possible d'appliquer aussi sur Netflix et CINE+ OCS.
Bouygues Telecom, de son côté, propose une remise de 5 euros sur l'offre Disney+ Standard avec pub, sur son offre haut de gamme, la Bbox ultym. Elle est proposée à 44,99 euros/mois pendant un an puis 51,99 euros/mois. Attention, la remise sur Disney+ n'est ici possible que si l'abonné est déjà client mobile Bouygues Telecom.