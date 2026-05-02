Pour l'heure, le projet n'existe que dans des présentations internes, et aucune décision concrète n'a été prise. Un autre chantier en cours chez Disney montre bien pourquoi c'est si compliqué. Il s'agit de la fusion de Hulu avec Disney+, deux services qui peinent à s'unifier parce qu'ils reposent sur des technologies différentes et que leurs droits de diffusion ont été négociés séparément. Rassembler plusieurs applications simplifie toutefois bien des choses, une fois la transition faite, que ce soit sur le plan technique, financier, ou pour l'expérience utilisateur. Free, qui fusionne Freebox Connect et Free, en sait quelque chose, à sa mesure évidemment.