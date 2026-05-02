Le géant Disney rêve d'unifier l'ensemble de ses activités dites grand public dans une seule et même application. Les parcs d'attractions, la plateforme de streaming, les jeux et croisières sont concernés.
Disney, dont la notoriété et la popularité sont parmi les plus fortes au monde pour une marque, réfléchit à unifier plusieurs de ses activités majeures au sein d'une super application destinée à ses fans, clients et abonnés. L'idée est portée par Josh D'Amaro, le nouveau grand patron de Walt Disney Company. Comme le révèle Bloomberg, les dirigeants du groupe planchent sur un outil qui fusionnerait Disney+ avec les applications dédiées aux parcs d'attractions et aux croisières. Un pari qui a du sens.
Disney rêve d'une super app pour rassembler tous les éléments de son univers
Les dirigeants de Walt Disney Company souhaiteraient regrouper toutes leurs applications mobiles en une seule. Aujourd'hui, il en existe une pour chaque parc d'attractions, une autre pour les croisières (Disney Cruise Line Navigator), une pour le streaming (Disney+). Le géant américain voudrait donc toutes les fusionner en une plateforme unique, à partir de laquelle on pourrait aussi bien regarder film ou réserver son billet pour Disneyland Paris.
Aujourd'hui, Disney jongle avec des applications qui n'ont jamais été conçues pour fonctionner ensemble. Chacune vit dans son coin, sans véritable passerelle vers les autres. Josh D'Amaro veut mettre fin à cette dispersion en rassemblant tout ça en une expérience unifiée, ce que ses équipes appellent en interne une « super app ».
Devant les actionnaires réunis en assemblée générale il y a quelques semaines, le dirigeant avait expliqué que Disney+ « continuera d'évoluer au-delà d'un service de streaming traditionnel pour devenir la pièce maîtresse numérique de l'entreprise, avec un portail qui connecte nos histoires, expériences, jeux et films de manière entièrement nouvelle. » Autrement dit, ce serait bien plus qu'une appli pour regarder des films, mais un point d'entrée vers tout l'univers Disney.
Une idée vieille de dix ans qui bute encore sur des obstacles bien réels
Ce n'est pas la première fois que Disney rêve d'une telle plateforme. L'idée d'une super app, ou même d'un abonnement global à la manière d'Amazon Prime avec un package d'avantages à l'intérieur, circule en interne depuis plus de dix ans. Bob Iger, le prédécesseur de Josh D'Amaro, était allé jusqu'à tester une version simplifiée au Royaume-Uni. Mais à chaque tentative, la complexité du projet a eu raison des bonnes intentions.
Pour l'heure, le projet n'existe que dans des présentations internes, et aucune décision concrète n'a été prise. Un autre chantier en cours chez Disney montre bien pourquoi c'est si compliqué. Il s'agit de la fusion de Hulu avec Disney+, deux services qui peinent à s'unifier parce qu'ils reposent sur des technologies différentes et que leurs droits de diffusion ont été négociés séparément. Rassembler plusieurs applications simplifie toutefois bien des choses, une fois la transition faite, que ce soit sur le plan technique, financier, ou pour l'expérience utilisateur. Free, qui fusionne Freebox Connect et Free, en sait quelque chose, à sa mesure évidemment.
Josh D'Amaro espère sans doute relever ce challenge, lui qui a été au cœur de l'investissement colossal (1,5 milliard d'euros) de Disney dans Epic Games, l'éditeur de Fortnite, en 2024. Mais un revers est déjà venu assombrir le tableau avec l'arrêt brutal de Sora par OpenAI, qui a fait capoter un contrat d'un milliard de dollars, qui devait offrir aux utilisateurs l'accès à quelque 200 personnages Disney pour créer leurs propres contenus sur Disney+.