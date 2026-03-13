Disney+ déploie une fonctionnalité de vidéos verticales, « Verts » pour ses abonnés américains. Un flux de scènes à swiper, calqué sur les codes des réseaux sociaux comme TikTok ou YouTube, avec des ambitions bien plus larges annoncées derrière.
Un nouvel onglet dans l'app mobile, une icône dans la barre de navigation, et l'utilisateur atterrit dans un flux vertical de moments tirés des films et séries du catalogue. On swipe, on tombe sur une scène, on ajoute à sa liste ou on lance la lecture directement. Ces gestes, on les fait déjà cent fois par jour sur TikTok, YouTube ou Instagram. Alors Disney a voulu les reproduire à l'identique dans son app Disney+.
Mais le papa de Mickey ne s'est pas lancé à bras raccourcis sur le format et l'a testé avant ce lancement. Une version similaire avait été déployée sur ESPN en août dernier, et Disney a observé une hausse de l'engagement mobile. Puisque ça fonctionnait pour le sport, le groupe a étendu la logique à l'ensemble de son catalogue.
Offre partenaire
Fini les temps de chargement. CyberGhost vous garantit une bande passante illimitée et des vitesses ultra-rapides pour regarder vos contenus en Ultra HD, même lors des pics d'audience.
Offre partenaire
Un siècle de contenu à faire découvrir autrement
Plusieurs milliers de titres accumulés sur plus de 100 ans dans une interface classique, c'est une expérience que Disney jugeait trop peu engageante sur smartphone. « Verts » court-circuite les grilles horizontales en forçant la découverte par l'image et le mouvement. Un extrait de film défile, capte l'œil, et l'abonné peut basculer directement vers le visionnage complet.
Pour ce faire, Disney a développé un algorithme de recommandation dédié, qu'il revendique capable de personnaliser le flux pour chaque utilisateur. C'est cet algorithme, autant que le format lui-même, que la société met en avant pour expliquer les résultats d'engagement observés lors des tests.
Creators, IA générative et nouveaux formats : ce que Disney prépare
« Verts » aujourd'hui, c'est de la découverte de contenu existant. Mais dans son communiqué officiel, Disney a indiqué que l'équipe « explore et expérimente des moyens d'aller bien au-delà de la simple découverte de contenu ». Quatre pistes sont citées nommément : des contenus produits par des créateurs extérieurs liés aux univers Disney, de nouveaux formats narratifs, de nouveaux types de contenu, et des expériences plus personnalisées.
Il y a aussi le partenariat avec OpenAI, conclu fin 2025, qui prévoyait à terme des vidéos générées via Sora disponibles sur Disney+. Disney a confirmé que « Verts » allait dans le même sens, sans préciser de calendrier. Le déploiement mondial n'a d'ailleurs pas encore de date annoncée. Pour les abonnés hors États-Unis, la fonctionnalité n'existe pour l'instant que sur captures d'écran.