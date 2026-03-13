Un nouvel onglet dans l'app mobile, une icône dans la barre de navigation, et l'utilisateur atterrit dans un flux vertical de moments tirés des films et séries du catalogue. On swipe, on tombe sur une scène, on ajoute à sa liste ou on lance la lecture directement. Ces gestes, on les fait déjà cent fois par jour sur TikTok, YouTube ou Instagram. Alors Disney a voulu les reproduire à l'identique dans son app Disney+.

Mais le papa de Mickey ne s'est pas lancé à bras raccourcis sur le format et l'a testé avant ce lancement. Une version similaire avait été déployée sur ESPN en août dernier, et Disney a observé une hausse de l'engagement mobile. Puisque ça fonctionnait pour le sport, le groupe a étendu la logique à l'ensemble de son catalogue.