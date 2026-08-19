Unitree n’aura pas eu besoin de plusieurs séances pour attirer l’attention des investisseurs. Introduite à 150,80 yuans, soit environ 19 euros, l’action a ouvert à 1 100 yuans, en hausse de 630%. Elle a ensuite reflué à 845 yuans à la clôture, conservant malgré tout un gain d’environ 460%.

La frénésie avait commencé avant même les premiers échanges. La tranche proposée aux particuliers aurait été sursouscrite près de 8 300 fois, laissant aux petits porteurs moins de 0,02% de chances d’obtenir une action. Près de dix ans après sa création à Hangzhou (Zhejiang), Unitree profite à plein de l’enthousiasme chinois pour les robots humanoïdes.