Le champion des robots humanoïdes a levé environ 780 millions d’euros lors de son introduction à la Bourse de Shanghai. Déjà très demandée avant la cotation, son action a bondi jusqu’à 630% dès sa première séance.
Unitree n’aura pas eu besoin de plusieurs séances pour attirer l’attention des investisseurs. Introduite à 150,80 yuans, soit environ 19 euros, l’action a ouvert à 1 100 yuans, en hausse de 630%. Elle a ensuite reflué à 845 yuans à la clôture, conservant malgré tout un gain d’environ 460%.
La frénésie avait commencé avant même les premiers échanges. La tranche proposée aux particuliers aurait été sursouscrite près de 8 300 fois, laissant aux petits porteurs moins de 0,02% de chances d’obtenir une action. Près de dix ans après sa création à Hangzhou (Zhejiang), Unitree profite à plein de l’enthousiasme chinois pour les robots humanoïdes.
780 millions d’euros levés pour un champion qui vend déjà
L’entreprise a émis 40,45 millions d’actions nouvelles et levé environ 6,1 milliards de yuans, soit près de 780 millions d’euros. Au cours de clôture, Unitree affichait une capitalisation d’environ 342 milliards de yuans, soit près de 44 milliards d’euros. Un montant vertigineux au regard de ses résultats 2025 : environ 220 millions d’euros de chiffre d’affaires pour 35,8 millions d’euros de bénéfice net.
Un robot Superman pour accompagner l’entrée en Bourse
Unitree avait également soigné le calendrier en dévoilant son nouvel humanoïde Superman autour de son introduction. Le fabricant assure qu’il peut sauter deux mètres à la verticale (voir la vidéo du post X ci-dessous) et courir plus vite qu’Usain Bolt (vitesse de pointe de 12,66 m/s). Des performances qui devront encore être vérifiées de façon indépendante.
Ces démonstrations illustrent néanmoins les progrès rapides du fabricant. Ses robots enchaînent désormais sauts périlleux et mouvements d’arts martiaux, là où leurs prédécesseurs impressionnaient encore par quelques pas de danse il y a peu.
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