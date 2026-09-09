Ils n’étaient pas à l’IFA 2026 pour en découdre, mais savent tout de même le faire.

Sur le stand d’EngineAI, le robot T800, dont vous pouvez faire la connaissance dans la vidéo ci-dessous, a enchaîné coups de poing feintés et coups de pied. Des visiteurs ont filmé la scène sous plusieurs angles. À quelques mètres, deux robots G1 du fabricant Unitree se sont affrontés dans un simulacre de combat de boxe, chaque geste guidé par un opérateur caché derrière une télécommande.

Mais des robots ont aussi frappé en dehors de toute mise en scène ou télécommande. En Russie, un humanoïde de Volga Electronics a pris une posture de kung-fu après qu’un client l’a bousculé. En Chine, un robot en test a donné un coup de pied dans l’aine d’un technicien, tandis qu'un autre a giflé un enfant en pleine démonstration. Ces gestes incontrôlés dépassent le cadre du salon. Une enquête de Reuters a recensé plus de cent appels d’offres militaires chinois qui concernent des humanoïdes de combat.

