Lightning, signé par la marque Honor (oui, celle de vos smartphones, déjà auteure en avril d'un record du monde du semi-marathon), s'est élancé avec des jambes rallongées à 105 centimètres pour un robot haut de 1,69 mètre, et a signé un chrono de 9,47 secondes sur la ligne d'arrivée. Face à lui, Tiangong Ultra, mis au point par le Beijing Humanoid Robot Innovation Center, une structure cofondée par les géants UBTech et Xiaomi, a fait encore plus fort sur sa série avec 9,39 secondes, malgré un gabarit nettement plus costaud (1,80 mètre, 55 kilos). Un an plus tôt à peine, imaginez que ce même robot peinait à boucler la distance en 21,50 secondes. Oui, la marge de progression donne le tournis. Et voilà que la légende Usain Bolt, chronométrée en 9,58 secondes à son apogée, se retrouve reléguée au rang de simple mortel.