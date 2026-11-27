Pour coordonner l’ensemble, XPeng mise sur trois puces d’intelligence artificielle conçues en interne. Un véritable atout, alors que Washington restreint les ventes de puces avancées de NVIDIA à l’Empire du Milieu. Iron serait ainsi capable, selon l’entreprise, de se déplacer seul, de recevoir des consignes à la voix ou via une application, d’aller se recharger et de signaler les anomalies. Pensé comme un robot polyvalent, il est aussi entraîné dans une » usine de données « couvrant plus de 250 situations et 15 catégories de métiers.