Un robot humanoïde pour le prix d’une voiture électrique ? Le chinois Xpeng veut en faire une réalité dès 2027. Sa feuille de route est déjà parfaitement tracée.
Les entreprises chinoises sont à l’avant-garde de la robotique humanoïde, et XPeng en offre une parfaite illustration. Fondé en 2014 pour concevoir des voitures électriques, le groupe a depuis élargi son horizon, au point d’inaugurer en septembre une ligne de production entièrement consacrée à Iron. La commercialisation approche.
Un humanoïde polyvalent
Interrogé par Bloomberg, Brian Gu, vice-président et coprésident de Xpeng, a en effet indiqué que son humanoïde pourrait être vendu autour du prix médian d’une voiture électrique, sans toutefois avancer de montant précis. À titre de repère, les véhicules de la marque s’affichent entre environ 18 000 et 46 000 dollars en Chine.
Pour coordonner l’ensemble, XPeng mise sur trois puces d’intelligence artificielle conçues en interne. Un véritable atout, alors que Washington restreint les ventes de puces avancées de NVIDIA à l’Empire du Milieu. Iron serait ainsi capable, selon l’entreprise, de se déplacer seul, de recevoir des consignes à la voix ou via une application, d’aller se recharger et de signaler les anomalies. Pensé comme un robot polyvalent, il est aussi entraîné dans une » usine de données « couvrant plus de 250 situations et 15 catégories de métiers.
Le plus difficile, reconnaît toutefois le dirigeant, est de lui faire accomplir une tâche tout en marchant et en répondant à des questions, sans qu’il chute ni se laisse distraire. Il y a quelques mois, Elon Musk affirmait que la conception de son propre humanoïde, Optimus, représentait un défi industriel sans précédent.
La production de masse dès janvier
Et justement, XPeng opte pour une approche opposée à celle de son homologue américain, où les voitures grand public financent le virage vers les robots et les taxis autonomes. La firme chinoise, elle, veut faire avancer le tout ensemble : sa voiture partage par le même « cerveau » d’IA que son humanoïde.
Désormais, la production de masse doit démarrer en janvier, puis Iron apprendra au premier trimestre le métier d’assistant de vente dans les magasins de la marque. La commercialisation suivra au trimestre suivant, pour des livraisons plus tard dans l’année avec l’ambition d’écouler des dizaines de milliers d’exemplaires dès 2027.
Les particuliers, eux, devront peut-être patienter un à deux ans si les débuts sont réussis en entreprise. Évoluer parmi des enfants, des personnes âgées ou des animaux exige en effet davantage de sécurité, d’endurance et de fiabilité.
Si le groupe va si vite, c’est aussi parce qu’il cherche un nouveau moteur de croissance alors que les ventes de voitures électriques s’essoufflent en Chine. « Il est bien plus facile d’être rentable dans la robotique que dans l’automobile », estime le patron, évoquant de possibles bénéfices dès l’an prochain. XPeng espère aussi des revenus réguliers grâce aux mises à jour logicielles, à la formation des robots et aux infrastructures de données.