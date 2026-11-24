Le département du Commerce américain ajoute Megaspeed et six sociétés liées à l'Entity List. Toute livraison de produits soumis au contrôle des exportations américain exigera désormais une licence, que l’administration compte refuser par principe.
En juin 2025, NVIDIA avait inscrit Megaspeed sur sa liste interne d’entreprises à qui elle refuse de vendre. Le 23 novembre, le département du Commerce américain a rendu publique sa décision d’inscrire le groupe singapourien sur son Entity List, la liste noire commerciale américaine. La mesure coïncide avec le retour de Jensen Huang à la direction de NVIDIA, onze jours après l’annonce de sa démission.
Une licence pour les exportations de puces
Le Bureau of Industry and Security (BIS), rattaché au département du Commerce, a inscrit sept sociétés sur l’Entity List. Le texte les répertorie sous Singapour, la Malaisie et la Thaïlande. Parmi elles figurent Megaspeed International Pte. Ltd., la filiale malaisienne Speedmatrix et Megaspeed (Thailand) mais aussi Apex Enterprise Solutions, filiale d’Alibaba. Le BIS invoque un risque important de détournement de matériel de calcul avancé vers des utilisateurs ou des usages non autorisés.
La mesure s’applique à tous les produits qui relèvent des Export Administration Regulations (EAR), la réglementation américaine sur les exportations. Lorsqu’une des sept sociétés intervient dans une exportation, une réexportation ou un transfert à l’intérieur d’un pays, ces produits sont soumis à licence. Le BIS examine les demandes avec une présomption de refus. Le texte prévoit une clause transitoire pour certaines expéditions qui étaient déjà en route.
Selon Reuters, Washington n’avait ajouté aucune société à l’Entity List depuis octobre 2025. L’agence avait rapporté en juin que l’administration Trump avait notamment différé l’inscription de DeepSeek, spécialiste de l’IA, et de CXMT, fabricant de puces mémoire, pour éviter d’attiser les tensions avec Pékin.
Washington enquête sur Megaspeed depuis 2024
Les autorités américaines cherchent à établir si Megaspeed a détourné des puces d’IA vers la Chine. L’entreprise affirme respecter les contrôles à l’exportation. Le 24 novembre, le Premier ministre de Singapour, Lawrence Wong, a confirmé que son pays poursuivait sa propre enquête pour déterminer si Megaspeed avait enfreint le droit singapourien.
L’affaire a pris un tour politique avec la révélation de la liaison de Jensen Huang avec Alice Huang, ancienne dirigeante de Megaspeed qui, selon l’entreprise, a quitté ses fonctions en août 2025.
D’après le New York Times, les services américains soupçonnent Alice Huang d’avoir transmis des renseignements à Pékin. Les autorités chinoises contestent toutefois cette accusation. Selon Lawrence Wong, les investigations singapouriennes n’ont pas permis de poursuivre Alice Huang. Celles-ci portaient sur de possibles fausses déclarations liées à des achats de serveurs, et non sur l’espionnage, précise d’ailleurs le ministère de l’Intérieur singapourien.
Le 13 novembre, le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent avait publiquement reproché au département du Commerce de tarder à inscrire Megaspeed sur la liste. Il s’était aussi interrogé sur les vérifications menées par NVIDIA auprès de son client. Le fabricant a depuis annoncé la création d’un comité de son conseil d’administration chargé de superviser le respect des contrôles à l’exportation et les risques liés à la sécurité nationale.
Pour les puces fabriquées à l’étranger, les autres contrôles comptent aussi
L’inscription de Megaspeed sur la liste noire soulève toutefois un débat sur les puces fabriquées hors des États-Unis. La Foreign Direct Product Rule (FDPR) permet à Washington de contrôler certains produits fabriqués à l’étranger à l’aide de technologies ou de logiciels américains. Mais la décision ne comporte pas la mention qui aurait étendu spécifiquement ce dispositif aux entreprises visées.
Pour Chris McGuire, ancien responsable des politiques technologiques à la Maison-Blanche, cette absence réduit fortement l’efficacité de la mesure. Le BIS conteste cette lecture : selon lui, les règles existantes permettent déjà de contrôler les ventes de puces d’IA avancées fabriquées à l’étranger.
Ces règles ont notamment été renforcées le 19 novembre, avec une obligation de licence pour certaines livraisons de puces avancées vers Singapour, la Malaisie et la Thaïlande. L’inscription de Megaspeed à cette liste noire vient donc s’ajouter à des restrictions déjà en place. Quelques jours après les sourires du sommet de Shenzhen, Washington resserre un peu plus ses contrôles sur les puces d’IA susceptibles de finir en Chine.