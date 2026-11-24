Le Bureau of Industry and Security (BIS), rattaché au département du Commerce, a inscrit sept sociétés sur l’Entity List. Le texte les répertorie sous Singapour, la Malaisie et la Thaïlande. Parmi elles figurent Megaspeed International Pte. Ltd., la filiale malaisienne Speedmatrix et Megaspeed (Thailand) mais aussi Apex Enterprise Solutions, filiale d’Alibaba. Le BIS invoque un risque important de détournement de matériel de calcul avancé vers des utilisateurs ou des usages non autorisés.

La mesure s’applique à tous les produits qui relèvent des Export Administration Regulations (EAR), la réglementation américaine sur les exportations. Lorsqu’une des sept sociétés intervient dans une exportation, une réexportation ou un transfert à l’intérieur d’un pays, ces produits sont soumis à licence. Le BIS examine les demandes avec une présomption de refus. Le texte prévoit une clause transitoire pour certaines expéditions qui étaient déjà en route.

Selon Reuters, Washington n’avait ajouté aucune société à l’Entity List depuis octobre 2025. L’agence avait rapporté en juin que l’administration Trump avait notamment différé l’inscription de DeepSeek, spécialiste de l’IA, et de CXMT, fabricant de puces mémoire, pour éviter d’attiser les tensions avec Pékin.