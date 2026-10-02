Wandercraft rachète Ekso Bionics. Le spécialiste français de l'exosquelette médical met la main sur un pionnier américain du secteur et réunit sous une même bannière quatre machines, de la rééducation à l'usage à domicile.
Le rachat d'Ekso Bionics par Wandercraft, annoncé le jeudi 1er octobre 2026, redessine le paysage de l'exosquelette médical. Fondée à Paris en 2012, la société qui a révélé l'Atalante met la main sur un nom historique du secteur, qui conçoit ces robots depuis une vingtaine d'années dans la baie de San Francisco. L'opération, dont le montant n'a pas été communiqué, rapproche vous l'aurez compris deux acteurs historiques de la rééducation robotisée, présents ensemble dans plus de 700 centres. Elle donne surtout à l'entreprise française une assise solide aux États-Unis, au moment où elle y commercialise son exosquelette personnel Eve.
Wandercraft met la main sur un nom historique de l'exosquelette
Le détail a son importance : c'est la cadette française, Wandercraft, qui rachète son aînée américaine, active depuis une vingtaine d'années. Ekso Bionics appartenait jusqu'ici à une filiale de ChronoScale Holdings, un groupe coté au Nasdaq. Les conseils d'administration de Wandercraft et de ChronoScale ont approuvé l'opération à l'unanimité. L'accord a été signé et finalisé le même jour, si bien que le rachat est déjà effectif. Son montant, lui, reste confidentiel.
Les deux entreprises se complètent bien. Wandercraft, qui collabore déjà avec des mastodontes comme Renault ou La Poste en France, apporte sa robotique de pointe, pilotée par une IA conçue pour agir dans le monde physique, et son poids en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Ekso, qui conçoit aussi des exosquelettes pour épauler les ouvriers sur les chantiers, fournit son réseau commercial aux États-Unis et une solide expérience clinique. Matthieu Masselin, le PDG et cofondateur de Wandercraft, dit vouloir réunir « nos produits, nos équipes et nos relations cliniques des deux côtés de l'Atlantique ». Son but est de faire goûter à davantage de personnes « l'indépendance et le lien » qu'offre la station debout.
Dans les hôpitaux, le rapprochement aura un vrai impact. L'Atalante X de Wandercraft, présent dans plus de 150 centres, et l'EksoNR d'Ekso aident des patients à se lever et à marcher dans plus de 700 établissements de rééducation à travers le monde. À elles deux, ces machines disposent d'autorisations aux États-Unis et en Europe pour les suites d'AVC, les lésions de la moelle épinière, la sclérose en plaques et les lésions cérébrales acquises.
Après l'hôpital, l'exosquelette s'invite à la maison
Pour la maison, Wandercraft mise sur Eve, un exosquelette auto-équilibré. Ici, c'est la machine qui gère l'équilibre, sans béquilles ni déambulateur, ce qui laisse les mains libres pour cuisiner ou ouvrir une porte. En août, Eve est devenu le premier modèle personnel de ce type autorisé par la FDA, le gendarme américain de la santé, et il est vendu aux États-Unis depuis mi-septembre. Ekso y ajoute l'Indego Personal, un exosquelette modulaire composé d'éléments qui s'ajustent autour du corps. Les deux s'adressent aux personnes atteintes d'une lésion de la moelle épinière, sur prescription médicale et après évaluation. Wandercraft promet de continuer à faire vivre ses quatre exosquelettes, deux pour l'hôpital et deux pour la maison.
La question est un peu très terre à terre, mais qui règle la facture ? Aux USA, Medicare, l'assurance santé publique des seniors et de certaines personnes handicapées, rembourse sous conditions ces exosquelettes personnels, rangés dans la catégorie des orthèses. Wandercraft forme déjà des patients dans son centre « Walk in New York ». Une équipe dédiée aide aussi les utilisateurs dans leurs démarches avec les médecins et assureurs, jusqu'aux solutions de financement. Avec sa nouvelle taille, l'ensemble entend plaider pour une meilleure prise en charge ailleurs dans le monde.
Le PDG d'Ekso Bionics, Scott Davis, parle d'un « un nouveau chapitre enthousiasmant » en évoquant ce rapprochement, surtout pour une entreprise qui a passé deux décennies à accumuler recherches et preuves cliniques. Les centres de rééducation pourront consulter des spécialistes formés aux deux machines, tout en gardant une assistance propre à chaque produit. Et l'opération renforce un Wandercraft décidément sur tous les fronts, dont le robot humanoïde Calvin-40, conçu pour porter de lourdes charges, est aujourd'hui mis à l'épreuve à l'usine Renault de Douai.