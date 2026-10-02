Les deux entreprises se complètent bien. Wandercraft, qui collabore déjà avec des mastodontes comme Renault ou La Poste en France, apporte sa robotique de pointe, pilotée par une IA conçue pour agir dans le monde physique, et son poids en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Ekso, qui conçoit aussi des exosquelettes pour épauler les ouvriers sur les chantiers, fournit son réseau commercial aux États-Unis et une solide expérience clinique. Matthieu Masselin, le PDG et cofondateur de Wandercraft, dit vouloir réunir « nos produits, nos équipes et nos relations cliniques des deux côtés de l'Atlantique ». Son but est de faire goûter à davantage de personnes « l'indépendance et le lien » qu'offre la station debout.