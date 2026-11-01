En janvier 2024, Noland Arbaugh, tétraplégique, est devenu le premier patient à recevoir l’implant de Neuralink. Quelques semaines après l’opération, une partie des fils d’électrodes s’est rétractée de son cerveau, et les ingénieurs de l’entreprise ont dû modifier leurs algorithmes pour lui rendre le contrôle de son curseur. Selon Neuralink, 21 participants étaient inscrits fin janvier 2026 dans ses essais, contre 12 personnes implantées en septembre 2025. Elon Musk annonçait en juillet 2024 un millier de patients implantés d’ici 2026, puis promettait, le 31 décembre 2025, une production à grande échelle et une chirurgie presque entièrement automatisée dans l’année.

L’entreprise mène ces études aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis.

Avec Telepathy, les fils d’électrodes sont posés par un robot chirurgical dans le cortex moteur. L’activité des neurones est ensuite traduite en commandes pour un appareil extérieur. Les participants déplacent ainsi un curseur, cliquent, jouent à des jeux vidéo, écrivent du code ou dessinent par la pensée. Elon Musk espère qu’à terme, ils transmettront des informations plus vite qu’en parlant ou en tapant au clavier. Neuralink teste aussi la commande d’un bras robotisé et, avec l’essai VOICE, la restitution de la parole. Aucun de ces essais ne concerne la marche.

Pour remarcher, il faudrait franchir une étape supplémentaire. Après une lésion de la moelle épinière, le blessé forme toujours l’intention de bouger, mais ses muscles ne reçoivent plus l’ordre du cerveau. Elon Musk imagine de capter ce signal dans le cerveau et de le transmettre aux membres sans passer par la moelle abîmée. Au début de l'année, il se disait « convaincu » que Neuralink pourrait rendre au corps toutes ses fonctions. Le patron de l’entreprise n’a jamais expliqué comment ses équipes comptent relier l’implant aux nerfs des bras et des jambes.