Elon Musk affirme que l’implant de Neuralink destiné aux aveugles est prêt et l’entreprise n’attend plus que le feu vert des autorités. Il espère aussi rendre à des personnes paralysées, d’ici quelques années, l’usage de leurs mains et de leurs jambes.
Blindsight « permettra même à ceux qui sont complètement aveugles ou qui n’ont jamais vu de voir », a promis Elon Musk sur X. Dans un message posté un peu plus tard, il espère voir Neuralink renvoyer vers les membres, « dans quelques années », les signaux des zones motrices et sensorielles du cerveau. Des personnes paralysées pourraient alors se servir à nouveau de leurs mains et remarcher. N'empêche, pour l’instant, aucun patient n’a reçu Blindsight, et personne n’a remarché grâce à un implant Neuralink.
Telepathy testé chez 21 personnes paralysées
En janvier 2024, Noland Arbaugh, tétraplégique, est devenu le premier patient à recevoir l’implant de Neuralink. Quelques semaines après l’opération, une partie des fils d’électrodes s’est rétractée de son cerveau, et les ingénieurs de l’entreprise ont dû modifier leurs algorithmes pour lui rendre le contrôle de son curseur. Selon Neuralink, 21 participants étaient inscrits fin janvier 2026 dans ses essais, contre 12 personnes implantées en septembre 2025. Elon Musk annonçait en juillet 2024 un millier de patients implantés d’ici 2026, puis promettait, le 31 décembre 2025, une production à grande échelle et une chirurgie presque entièrement automatisée dans l’année.
L’entreprise mène ces études aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis.
Avec Telepathy, les fils d’électrodes sont posés par un robot chirurgical dans le cortex moteur. L’activité des neurones est ensuite traduite en commandes pour un appareil extérieur. Les participants déplacent ainsi un curseur, cliquent, jouent à des jeux vidéo, écrivent du code ou dessinent par la pensée. Elon Musk espère qu’à terme, ils transmettront des informations plus vite qu’en parlant ou en tapant au clavier. Neuralink teste aussi la commande d’un bras robotisé et, avec l’essai VOICE, la restitution de la parole. Aucun de ces essais ne concerne la marche.
Pour remarcher, il faudrait franchir une étape supplémentaire. Après une lésion de la moelle épinière, le blessé forme toujours l’intention de bouger, mais ses muscles ne reçoivent plus l’ordre du cerveau. Elon Musk imagine de capter ce signal dans le cerveau et de le transmettre aux membres sans passer par la moelle abîmée. Au début de l'année, il se disait « convaincu » que Neuralink pourrait rendre au corps toutes ses fonctions. Le patron de l’entreprise n’a jamais expliqué comment ses équipes comptent relier l’implant aux nerfs des bras et des jambes.
L'implant Blindsight n'a encore jamais été posé chez l’homme
Neuralink veut rendre la vue sans passer par l’œil ni par le nerf optique. Les images filmées par une caméra sont converties en impulsions électriques, envoyées par des microélectrodes directement dans le cortex visuel. Chez une personne voyante, cette zone à l’arrière du cerveau reçoit les informations transmises par les yeux. Elon Musk promet donc la vue à des personnes nées aveugles, dont les yeux n’ont jamais transmis la moindre image au cerveau.
En septembre 2024, l’autorité sanitaire américaine a accordé à Blindsight sa désignation de dispositif innovant (« Breakthrough Device »). Avec ce statut, Neuralink échange plus vite avec la FDA et obtient un examen accéléré de son dossier, mais aucune autorisation d’essai chez l’homme. Lors d’un meeting dans le Wisconsin, fin mars 2025, Elon Musk annonçait une première implantation de Blindsight chez un humain avant la fin de l’année, en assurant que les singes équipés de l’implant étaient en bonne santé depuis quelques années. Neuralink n’a jamais posé cet implant chez un patient et n’a publié de résultats que chez le singe.
En juin 2025, l’ingénieur de l’entreprise Joseph O’Doherty a indiqué, lors d’une conférence scientifique, qu’un singe implanté réagissait dans deux cas sur trois à des stimuli visuels créés artificiellement dans son cerveau. Il évoquait aussi l’idée d’associer l’implant à une paire de lunettes. Aucune étude Blindsight ne figure sur la page des essais cliniques de l’entreprise, consultée le 30 octobre par Tesla Mag.
Elon Musk n’a pas précisé quelle autorité doit donner son feu vert, ni dans quel pays Neuralink poserait son premier implant visuel. L’entreprise rappelle de son côté que ses dispositifs sont expérimentaux et qu’aucune autorité, FDA comprise, ne les a approuvés.