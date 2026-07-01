Il aura fallu à Méta un an et demi pour peaufiner et présenter Brain2Qwerty v2, capable de convertir l’activité cérébrale en phrases complètes sans recours à la chirurgie. Neuf volontaires ont fourni la matière première de l’entraînement, chacun porteur d’un casque de magnétoencéphalographie pendant dix heures. Chaque volontaire a tapé plus de 2 500 phrases, pour un total proche de 22 000 phrases dans l’ensemble du groupe. Sur l'ensemble des participants, le taux moyen de reconnaissance des mots atteint 61 %, loin devant les 8 % obtenus par les méthodes non invasives précédentes. Meta a aussi publié le code d’entraînement des deux versions, et son partenaire espagnol, le Basque Center on Cognition, Brain and Language, a mis en ligne le jeu de données de la première.

Le système de décodage comprend trois étapes. D’abord, la conversion des signaux magnétiques en caractères individuels, réalisée par un premier réseau de neurones. Ensuite, le regroupement de ces caractères en mots complets, confié à un module appelé aligneur. Enfin, la mise en forme de phrases cohérentes revient à un grand modèle de langage. Selon Meta, la précision du décodage progresse de façon log-linéaire avec le volume de données d’entraînement, et un simple ajout de données pourrait un jour réduire l’écart de performance avec les méthodes chirurgicales, sans changement d’architecture.