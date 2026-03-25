Neuralink a débuté le tout premier essai clinique de son implant N1 en 2024. Une expérience qui a changé la vie de son porteur, Noland Arbaugh, et qui s'applique désormais sur plus d'une dizaine de patients. Mais, si ces tests visent à leur permettre de contrôler un ordinateur par la pensée, la société a lancé, il y a peu, un nouveau dispositif qui vise, cette fois, à transformer les signaux cérébraux en paroles audibles.