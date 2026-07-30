Avec le financement de Science Corporation, l’équipe de recherche a réuni trente-huit participants dans dix-sept centres cliniques répartis dans cinq pays européens, dont plusieurs hôpitaux français, à Paris, Lyon, Bordeaux et Nantes. On vous en parlait à ce moment-là sur Clubic, douze mois après l’implantation, vingt-six des trente-deux patients suivis jusqu’au terme de l’essai, soit 81 %, ont obtenu une amélioration cliniquement significative de leur acuité visuelle. En moyenne, les participants ont gagné vingt-cinq lettres et demie sur une échelle de lecture standardisée, et 84 % d’entre eux ont déclaré lire des lettres, des chiffres ou des mots à leur domicile après un an d’utilisation. Selon Frank Holz, professeur d’ophtalmologie à l’université de Bonn et premier auteur de l’étude, des ingénieurs sont parvenus à concevoir une puce à la fois compacte et puissante grâce aux progrès technologiques récents, et son effet sur les patients reste considérable. Toutefois, dix-neuf des trente-huit participants ont connu au moins un événement indésirable grave lié à la procédure ou au dispositif au cours du suivi. L’hypertension oculaire est la complication la plus fréquente, avec six cas recensés et résolus. Par ailleurs, aux États-Unis, où Science Corporation collabore avec la Food and Drug Administration, l’entreprise a déjà obtenu une désignation de percée ainsi qu’une désignation d’usage humanitaire pour son dispositif, mais la FDA n’a pas encore délivré d’autorisation de mise sur le marché.

Des chercheurs évaluent aussi le dispositif pour d’autres maladies héréditaires de la rétine, notamment la maladie de Stargardt et la rétinite pigmentaire.