La technologie ne cesse d'avancer, et d'afficher des progrès exceptionnels dans de nombreux domaines. C'est le cas de la santé, où un nouvel appareillage réussit à rendre la vue à des patients !
Les géants de la tech sont de plus en plus intéressés à l'utilisation de leurs meilleures technologies à des fins de traitement de pathologie. L'un des exemples les plus connus est sûrement la société d'Elon Musk Neuralink, qui a pour ambition d'intégrer dans le cerveau de patients un implant qui permet de traiter un certain nombre de pathologies – et ce, avec certains succès déjà. Une autre entreprise s'est elle concentrée sur l'œil. Et des résultats commencent à apparaître !
Un implant et des lunettes connectées pour contrer une pathologie de l'œil
C'est une étude particulièrement intéressante qui a récemment était publiée dans le New England Journal of Medecine. Celle-ci fait état d'une expérimentation effectuée sur des patients de plus de 60 ans, atteints aux deux yeux de la Dégénérescence Maculaire Liée à l'Âge (DMLA), et qui les a rendus particulièrement aveugle.
L'équipe qui a mené l'expérimentation s'est appuyée sur un implant, chirurgicalement implanté dans les yeux des patients, et qui, utilisé en lien avec des lunettes connectées, a montré que la grande majorité des patients réussissaient à retrouver une meilleure vision. Sur les 32 participants (sur la cohorte totale de 38) qui ont participé durant l'essai d'un an, 26 ont vu leur vue s'améliorer, soit un taux de réussite de 80%. L'image obtenue est assez floue, et reste en noir et blanc, mais représente tout de même une amélioration de la condition du patient.
Un succès dû à une technologie française
L'implant en question est un appareil miniature de 2 millimètres sur 2, fait à partir de panneaux photovoltaïques, et qui a pour fonction de remplacer les cellules mortes de l'œil. Les lunettes connectées servent elle à transmettre à cet implant des images zoomées venant de l'extérieur, sous la forme d'une lumière proche infrarouge. L'implant transforme ensuite cette lumière en signaux électriques, communiqués au nerf optique, comme le faisaient auparavant les cellules de l'œil, afin de permettre au cerveau de générer une image.
C'est la société Science Corporation qui est à l'origine de cette prouesse, une entreprise fondée par Max Hodak, partenaire d'Elon Musk lors de la création de Neuralink en 2016. Science Corporation a utilisé pour son appareillage la technologie d'implant rétinien développée durant une décennie par l'entreprise française Pixium Vision, qui a dû s'en séparer en 2024 à cause de problèmes financiers.