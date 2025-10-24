C'est une étude particulièrement intéressante qui a récemment était publiée dans le New England Journal of Medecine. Celle-ci fait état d'une expérimentation effectuée sur des patients de plus de 60 ans, atteints aux deux yeux de la Dégénérescence Maculaire Liée à l'Âge (DMLA), et qui les a rendus particulièrement aveugle.

L'équipe qui a mené l'expérimentation s'est appuyée sur un implant, chirurgicalement implanté dans les yeux des patients, et qui, utilisé en lien avec des lunettes connectées, a montré que la grande majorité des patients réussissaient à retrouver une meilleure vision. Sur les 32 participants (sur la cohorte totale de 38) qui ont participé durant l'essai d'un an, 26 ont vu leur vue s'améliorer, soit un taux de réussite de 80%. L'image obtenue est assez floue, et reste en noir et blanc, mais représente tout de même une amélioration de la condition du patient.