Sur le plan technique, NEO fonctionne différemment de Neuralink. Là où la société d'Elon Musk implante des fils d'électrodes directement dans le tissu cérébral, une procédure qui nécessite de percer le crâne, NEO place huit capteurs sur la dure-mère, la membrane externe qui entoure le cerveau, sans la traverser. Ces capteurs captent les signaux neuronaux de l'utilisateur et les transmettent à un gant robotisé, qui traduit ces signaux en mouvements.