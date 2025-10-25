Alors que Neuralink s'arme de robots chirurgicaux pour implanter ses puces, Merge Labs joue une tout autre partition. Oubliez les trépanations et les fils délicats à suturer. L'idée, aussi subtile que complexe, serait de modifier génétiquement quelques neurones pour qu'ils deviennent sensibles aux ultrasons.

Un petit dispositif, placé sous la peau, pourrait alors « écouter » et même « parler » à ces cellules modifiées grâce à des ondes sonores. C'est une approche qui cherche à éviter les traumatismes d'une opération à cerveau ouvert, ainsi que les risques d'infection et de rejet qui font transpirer les ingénieurs de Neuralink. En somme, une caresse là où d'autres préfèrent le marteau.