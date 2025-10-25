Le duel des titans de la technologie s'invite dans nos cerveaux. Sam Altman, le chef d'orchestre d'OpenAI, lance un défi à peine voilé à Elon Musk avec Merge Labs, sa vision d'une interface neuronale qui promet de se passer du bistouri.
La friction entre Sam Altman et Elon Musk vient de trouver un nouveau terrain de jeu : le cortex cérébral. Après s'être écharpés sur l'avenir de l'intelligence artificielle, les voilà concurrents sur le marché très prometteur des interfaces cerveau-ordinateur. Avec Merge Labs, Altman veut proposer une contre-philosophie à Neuralink, le projet chirurgical de Musk.
Une puce sans cicatrice ?
Alors que Neuralink s'arme de robots chirurgicaux pour implanter ses puces, Merge Labs joue une tout autre partition. Oubliez les trépanations et les fils délicats à suturer. L'idée, aussi subtile que complexe, serait de modifier génétiquement quelques neurones pour qu'ils deviennent sensibles aux ultrasons.
Un petit dispositif, placé sous la peau, pourrait alors « écouter » et même « parler » à ces cellules modifiées grâce à des ondes sonores. C'est une approche qui cherche à éviter les traumatismes d'une opération à cerveau ouvert, ainsi que les risques d'infection et de rejet qui font transpirer les ingénieurs de Neuralink. En somme, une caresse là où d'autres préfèrent le marteau.
Pendant ce temps, chez Neuralink...
Le moment choisi par Altman pour avancer ses pions n'a rien d'anodin. Le premier patient humain de Neuralink, bien que présenté comme un succès, a connu quelques ratés. Une bonne partie des électrodes de son implant se sont mystérieusement rétractées, réduisant l'efficacité du dispositif. Un contretemps fâcheux qui rappelle que pénétrer le cerveau humain est une affaire extraordinairement complexe.
Cet incident offre un boulevard à Merge Labs. La start-up peut désormais murmurer à l'oreille des investisseurs et du public : « Vous voyez ? Il existe une voie plus douce ». Le match est lancé. Il reste à savoir si les promesses chuchotées par ultrasons seront plus fortes que le bruit des ambitions chirurgicales.