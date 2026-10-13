Nommée Next Steps (« Prochaines étapes » en français), l’option a été dévoilée par la firme cette semaine dans un article de blog. Elle présente plusieurs routines à activer en un seul clic. Pour l’instant, le menu est plutôt spartiate : il est uniquement possible de demander à l’IA de rédiger un mail de suivi ou d’exporter des tâches dans Google Tasks. Mais Google prévoit d’ores et déjà d’allonger la liste des possibilités dans un futur proche.