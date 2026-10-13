Les fins de réunion vont devenir beaucoup plus efficaces avec Google Meet. L’intelligence artificielle va, en effet, vous permettre de prévoir les prochaines étapes de votre journée en un clic.
Rien n’arrête les développeurs de Google Meet : cette année, l’équipe a amélioré la qualité vidéo de l’outil, a déployé un outil de traduction vocale sur mobile, ouvert la prise de notes avec Gemini, intégré des comptes-rendus rapides et bien plus encore. Et ce n’est pas fini puisqu’une nouvelle option tout aussi utile est en cours de déploiement. Découvrons-la ensemble.
Google Meet automatise vos fins de réunion
Avant, quand une visio s'achevait, on jetait un coup d'œil à ses notes puis on passait à autre chose. Mais, désormais, l'écran de fin d’appel de Google Meet permet « d'automatiser les tâches répétitives après une réunion directement dans Google Workspace ». Cette nouveauté devrait faire gagner un temps précieux aux utilisateurs.
Nommée Next Steps (« Prochaines étapes » en français), l’option a été dévoilée par la firme cette semaine dans un article de blog. Elle présente plusieurs routines à activer en un seul clic. Pour l’instant, le menu est plutôt spartiate : il est uniquement possible de demander à l’IA de rédiger un mail de suivi ou d’exporter des tâches dans Google Tasks. Mais Google prévoit d’ores et déjà d’allonger la liste des possibilités dans un futur proche.
Une fonctionnalité disponible pour les abonnés payants
Quelles sont les conditions pour accéder à cette nouveauté ? Google indique que la fonction est « compatible avec les réunions ponctuelles et récurrentes » et que l’option de prise de notes doit impérativement être activée pour l’utiliser. Il est également possible, si vous êtes du genre pressé, d’activer une routine pour toutes vos réunions d’un coup.
Hélas, les utilisateurs gratuits de Google devront ronger leur frein, car la fonction est, pour l’heure, réservée aux professionnels : seuls les abonnés Business (Standard et Plus) et Enterprise (Standard et Plus) ainsi que les heureux propriétaires du module Google AI Pro for Education auront la possibilité d’y accéder. Le déploiement a démarré le 5 octobre dernier et devrait prendre une quinzaine de jours pour être effectif.
Dans son annonce, Google n’en dit pas plus sur les nouvelles options qui pourraient s’ajouter à Next Steps. Pas un mot non plus sur la ou les dates de déploiement prévues. Il faudra donc patienter encore un peu pour en savoir plus.