Rien de pire, quand on est en visioconférence que de faire face à des écrans pixellisés ! Google en est conscient et c'est pourquoi le géant de la Tech a décidé qu'il était grand temps d'offrir une meilleure qualité vidéo à ses utilisateurs : il a récemment annoncé une mise à jour de Meet qui donne accès à une image « plus nette et plus détaillée, notamment pour les réunions avec trois participants ou plus. »