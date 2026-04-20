Malgré ses nombreuses évolutions, Google Meet avait encore beaucoup de pain sur la planche du côté de la qualité vidéo. Un point faible qui a enfin été résolu.
Google Meet enchaîne les innovations face à une concurrence toujours plus féroce : l'outil de visioconférence est, depuis peu, arrivé sur Carplay, des options de traduction vocale et d'enregistrement automatique ont été déployées en version mobile et la prise de notes IA a été améliorée. Bien loin de relâcher ses efforts, Google s'est aussi penché sur la qualité vidéo, véritable talon d'Achille de son logiciel.
Google Meet améliore enfin sa qualité vidéo
Rien de pire, quand on est en visioconférence que de faire face à des écrans pixellisés ! Google en est conscient et c'est pourquoi le géant de la Tech a décidé qu'il était grand temps d'offrir une meilleure qualité vidéo à ses utilisateurs : il a récemment annoncé une mise à jour de Meet qui donne accès à une image « plus nette et plus détaillée, notamment pour les réunions avec trois participants ou plus. »
L'amélioration s'adresse avant tout aux personnes équipées d'écrans haute résolution. Elle sera disponible sur le web mais aussi dans les salles de réunions. Dans les faits, Google Meet ajustera automatiquement la résolution en fonction de la connexion de l'appareil utilisé : l'outil pourra, en effet, utiliser de la bande passante supplémentaire pour les dispositifs permettant une meilleure image. À l'inverse, la qualité sera dégradée si la connexion est mauvaise.
Une option disponible pour tous les utilisateurs
Bonne nouvelle pour ceux qui craignaient que Google n'avantage, une fois encore, ses utilisateurs payants : cette nouvelle option sera déployée auprès de tous les utilisateurs, qu'il s'agisse de clients Google Workspace, d'abonnés Workspace Individuels ou d'utilisateurs possédant un compte Google personnel. Il n'y aura pas à activer d'option dans les paramètres.
- Intégration à l'écosystème Google
- Simple à prendre en main
- Pas besoin d'inscription pour les participants
La mise à jour est, pour l'heure, en cours de déploiement et il faudra attendre une quinzaine de jours pour qu'elle soit accessible dans le monde entier. Google a d'ores et déjà de nouveaux plans en tête pour améliorer Google Meet : ses équipes prévoient de mettre à jour les paramètres de la console d'administration afin de « contrôler la qualité vidéo par défaut et la bande passante utilisée dans votre organisation. »