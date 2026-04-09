Cette option permet de traduire un échange entre des interlocuteurs parlant deux langues différentes : il peut s'agir de l'anglais, de l'espagnol, du français, de l'allemand, du portugais ou de l'italien. Google précise que l'outil ne peut, pour l'instant, prendre en charge qu' « une seule paire de langues (par exemple, anglais <-> espagnol) » par réunion ». Dans une salle de conférence, les utilisateurs pourront écouter les traductions mais leurs voix ne seront, en revanche, pas traduites.