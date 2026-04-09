Elle est enfin là : la traduction vocale de Google Meet est en cours de déploiement sur les appareils iOS et Android. Mais il y a un hic.
Google Meet poursuit son évolution : l'outil de visioconférence, qui est depuis peu disponible sur CarPlay, a récemment été doté d'une fonction d'enregistrement automatique, d'une option de prise de notes, et d'un meilleur suivi post-réunion. La traduction en temps réel, dévoilée l'an passée lors de l'I/O 2025, vient aussi d'être déployée en version mobile. On fait le point.
La traduction en temps réel disponible sur mobile
En février dernier, Google avait annoncé que la traduction vocale était disponible sur le web pour tous les professionnels. Cette fonction très attendue, qui permet notamment de faire tomber les barrières linguistiques entre les équipes, et ce, où qu'elle se trouvent dans le monde, est désormais déployée sur les apps Android et iOS de Google Meet.
Cette option permet de traduire un échange entre des interlocuteurs parlant deux langues différentes : il peut s'agir de l'anglais, de l'espagnol, du français, de l'allemand, du portugais ou de l'italien. Google précise que l'outil ne peut, pour l'instant, prendre en charge qu' « une seule paire de langues (par exemple, anglais <-> espagnol) » par réunion ». Dans une salle de conférence, les utilisateurs pourront écouter les traductions mais leurs voix ne seront, en revanche, pas traduites.
Une fonction, hélas, réservée aux comptes payants
En arrivant sur mobile, la traduction vocale en temps réel devient beaucoup plus pratique : il sera, par exemple, possible de l'utiliser en déplacement et de manière beaucoup plus spontanée. Hélas, les comptes gratuits ne sont pas encore autorisés à accéder à cette fonctionnalité : seuls les abonnés Business (Standard et Plus), Enterprise (Standard et Plus), Frontline Plus ainsi que les utilisateurs Google AI Pro et Ultra pourront y accéder. Les propriétaires de modules Google AI Ultra Access et Google AI Pro for Education pourront aussi l'utiliser.
- Intégration à l'écosystème Google
- Simple à prendre en main
- Pas besoin d'inscription pour les participants
Le déploiement de cette nouveauté a démarré hier et devrait prendre jusqu'à 15 jours pour être effectif sur les domaines à déploiement rapide. Pour les autres, le déploiement démarrera le 23 avril prochain et devrait s'achever aux alentours du 7 mai. Une fois disponible, la fonction sera disponible dans la section « Outils » de l'application Google Meet.
À noter : Google a d'ores et déjà prévu d'améliorer la précision de l'outil, sa prise en compte des nuances mais aussi son rendu visuel.