Google a déployé en mars 2025 une fonction de prise de notes boostée à l'IA. Nommée « Prends des notes pour moi » et disponible en langue française, elle génère des compte-rendus, qui sont envoyés en cours de réunion ou à la fin des échanges. Bien pratique, l'option avait tout de même un petit défaut : il fallait l'activer manuellement (lors de l'étape de planification de réunion ou durant l'appel).