Les utilisateurs vont accéder plus facilement à deux fonctions intelligentes de Google Meet, la traduction vocale et la prise de notes automatique.
L'an passé, l'application de visioconférence Google Meet a fait un véritable bond en avant avec un déluge de nouvelles fonctionnalités : le service est devenu plus sécurisé, un minuteur permet désormais d'éviter les réunions à rallonge, une option de maquillage IA a éte intégrée et les échanges ont été fluidifiés avec l'outil Chat. Cette semaine, Google perfectionne à nouveau l'app. On fait le point.
Google donne plus de contrôle aux utilisateurs pour la prise de notes…
Google a déployé en mars 2025 une fonction de prise de notes boostée à l'IA. Nommée « Prends des notes pour moi » et disponible en langue française, elle génère des compte-rendus, qui sont envoyés en cours de réunion ou à la fin des échanges. Bien pratique, l'option avait tout de même un petit défaut : il fallait l'activer manuellement (lors de l'étape de planification de réunion ou durant l'appel).
Pour faire gagner un peu de temps à ses utilisateurs, Google a décidé d'intégrer un nouveau réglage qui leur permet de décider s'ils souhaitent ou non que cette fonctionnalité se lance automatiquement à chaque réunion. Désactivée par défaut, cette option est activable dans les paramètres de compte. Attention cependant, il sera impossible de la désactiver si la visio est déjà lancée.
Cette nouveauté sera disponible pour les utilisateurs payants (Business, Entreprise, Google AI Pro for Education et Frontline Plus) d'ici fin janvier.
… et étend l'accès à la traduction vocale
Dans le même temps, Google a aussi partagé quelques nouvelles pour sa fonction de traduction vocale IA. Annoncée lors de l'I/O 2025, cette option permettant de traduire les conversations de façon quasi instantanée prend en charge le français depuis août 2025. Elle n'était, hélas, accessible qu'en version alpha mais cela va changer : elle sera lancée en version bêta le 27 janvier prochain et sera donc disponible pour davantage de monde.
L'option sera activée par défaut dans les paramètres d'administration Gemini for Meet. Elle ne sera accessible que pour certains utilisateurs, qui disposent d'un plan Business Plus, Enterprise Plus, Frontline Plus, Google AI Pro et Ultra ou des modules Google AI Pro For Education et Google AI Ultra For Enterprises. Le déploiement démarrera fin janvier et devrait prendre, selon les domaines, jusqu'au 21 février pour être effectif.
Impossible, pour l'heure, de savoir si les utilisateurs gratuits pourront y accéder un jour.
- Intégration à l'écosystème Google
- Simple à prendre en main
- Pas besoin d'inscription pour les participants