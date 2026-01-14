Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Google Meet : l'enregistrement automatique est en cours de déploiement sur la version mobile.
Google Meet s'améliore à grande vitesse : l'équipe en charge de son développement a récemment boosté la confidentialité de cette app de visioconférence, intégré un minuteur pour mettre fin aux réunions à rallonge, mis au point une option de maquillage, étendu l'accès à la fonction de traduction vocale et bien plus encore.
L'accès aux réunions vient également d'être facilité grâce à une fonctionnalité innovante. On vous explique.
L'enregistrement automatique débarque dans Google Meet
Vous utilisez le mode Compagnon de Google Meet sur votre smartphone ou sur votre tablette ? Google a pensé à vous : le géant de la Tech a mis au point un « enregistrement automatique par détection de proximité ultrasonique » pour vous aider à vous connecter plus rapidement. L'option sera disponible sur les systèmes iOS et Android.
Dans les faits, comment ça marche ? Google Meet va utiliser le son de votre microphone pour détecter un signal ultrasonique émis par l'équipement de votre salle de conférence. Il mettra alors en avant le bouton « Mode Compagnon » avant même que vous ne rejoigniez la réunion.
Dans son annonce, l'équipe explique notamment que « cette fonction de repérage garantit un démarrage fluide et sans écho de votre réunion. Lorsque vous rejoignez la réunion via le bouton « Mode compagnon » mis en évidence, vous êtes également automatiquement placé dans la bonne salle. »
Une fonction encore en cours de déploiement
Cette nouvelle fonction sera activée par défaut pour tous les clients de Google Workspace ainsi que pour les abonnés Workspace individuels. Sur Android, il faudra utiliser la version 336.0 de Meet et l'app Gmail dans sa version du 1er décembre 2025. Sur iOS, la version 336.0 de Meet est aussi requise et il faudra aussi avoir installé la version 6.0.251201. de Gmail. Les versions ultérieures de ces logiciels seront, bien sûr, compatibles.
Cette nouveauté devrait permettre aux utilisateurs de se connecter beaucoup plus vite aux visioconférences, et ce, sans avoir à cliquer sur plusieurs boutons. Sur les domaines à déploiement rapide, la mise à jour a démarré hier et devrait se poursuivre jusqu'au 28 janvier prochain. Sur les autres domaines, le déploiement devrait démarrer le 2 février : il prendra une quinzaine de jours pour être effectif.