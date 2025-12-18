Vous avez sûrement été confronté à cette situation : vous faites une présentation à vos collaborateurs sur Meet et souhaitez partager votre écran ou une application, mais comme le son n'est pas dans le même onglet, personne n'entend rien. Bonne nouvelle, Google a enfin mis fin à ce bug : « Nous sommes ravis d'annoncer que vous pouvez désormais partager le son de votre appareil lorsque vous présentez une fenêtre spécifique ou l'intégralité de votre écran », a annoncé l'équipe.