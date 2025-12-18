C'est pas trop tôt ! Google Meet vous permet enfin de partager l'audio complet de votre appareil lors de vos présentations.
Google Meet a pas mal évolué cette année : le suivi post-réunion a été amélioré, une option de maquillage IA a été ajoutée, un chronomètre a été intégré pour éviter les appels à rallonge et la confidentialité du service a été boostée. L'équipe vient également de mettre fin à un bug qui agaçait de nombreux utilisateurs. On vous explique.
Le partage de l'audio amélioré dans Google Meet
Vous avez sûrement été confronté à cette situation : vous faites une présentation à vos collaborateurs sur Meet et souhaitez partager votre écran ou une application, mais comme le son n'est pas dans le même onglet, personne n'entend rien. Bonne nouvelle, Google a enfin mis fin à ce bug : « Nous sommes ravis d'annoncer que vous pouvez désormais partager le son de votre appareil lorsque vous présentez une fenêtre spécifique ou l'intégralité de votre écran », a annoncé l'équipe.
- Intégration à l'écosystème Google
- Simple à prendre en main
- Pas besoin d'inscription pour les participants
Il est désormais possible de partager le son de l'ensemble de votre appareil dans Google Meet. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton de partage d'écran, de choisir si vous souhaitez montrer un onglet, une fenêtre ou l'intégralité de l'écran, puis d'activer l'option « Partager l'audio du système ». Les participants à la réunion seront alors capables d'entendre le son de votre ordinateur.
Une nouveauté disponible pour tous les utilisateurs
Cette nouvelle option est disponible sur les appareils dotés de Windows 11 ou de MacOS 14.2 (ou une version ultérieure du système). Il est également nécessaire d'avoir Google Chrome 142 ou une version plus récente de ce navigateur. À noter, les utilisateurs « dont le flux audio est fusionné avec d'autres appareils via l'audio adaptatif » ne pourront pas utiliser cette fonction.
Google indique que l'option est disponible dès maintenant pour les domaines à déploiement rapide. Pour les autres, il faudra attendre le 13 janvier 2026 pour y accéder : l'équipe estime que la mise à jour sera alors effective sous 1 à 3 jours.
Un dernier détail qui a son importance : la fonction est désactivée par défaut chez tous les utilisateurs. Il faudra donc penser à l'activer à chaque fois que vous en aurez besoin. Un moindre mal après avoir attendu cette avancée aussi longtemps.