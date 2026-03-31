Proton lance un concurrent à Meet et défie Google Workspace et Microsoft 365

En septembre dernier, nous rapportions que Proton planchait sur son service de conférence vidéo. Dans un premier temps, ce dernier était réservé aux d'une offre haut de gamme de Proton ainsi qu’aux grands groupes partenaires. À l'occasion du FIC à Lille, l'entreprise donne le coup d'envoi avec une disponibilité ; le service est désormais disponible pour tous

La solution chiffre chaque appel audio, vidéo et message via le protocole MLS - Messaging Layer Security. Ce protocole open source active le chiffrement de bout en bout par défaut : même si l'infrastructure Proton était compromise, le contenu des conversations resterait illisible. Ce niveau de protection n'est pas proposé par défaut sur Google Meet ni sur Zoom.