Prendre des notes en réunion, c’est un peu comme essayer de remplir une baignoire avec une cuillère : on en perd toujours plus qu’on en garde. Google l’a bien compris, et après avoir réservé sa fonction « Take notes for me » aux comptes Workspace professionnels depuis 2024, la firme franchit un cap en l’ouvrant aux abonnés grand public AI Pro et Ultra. Concrètement, Gemini écoute, transcrit, résume et identifie les points d’action, le tout sauvegardé automatiquement dans un Google Doc. Le changement de périmètre est significatif : on passe d’un outil réservé aux équipes d’entreprise à une fonctionnalité accessible à quiconque débourse 19,99 dollars par mois pour l’abonnement AI Pro.