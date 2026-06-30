Gemini prend le stylo en réunion : Google ouvre sa fonction de prise de notes automatique aux abonnés AI Pro et Ultra, sur le web et sur mobile. Plus de 110 millions d’utilisateurs l’ont déjà adoptée le mois dernier.
Prendre des notes en réunion, c’est un peu comme essayer de remplir une baignoire avec une cuillère : on en perd toujours plus qu’on en garde. Google l’a bien compris, et après avoir réservé sa fonction « Take notes for me » aux comptes Workspace professionnels depuis 2024, la firme franchit un cap en l’ouvrant aux abonnés grand public AI Pro et Ultra. Concrètement, Gemini écoute, transcrit, résume et identifie les points d’action, le tout sauvegardé automatiquement dans un Google Doc. Le changement de périmètre est significatif : on passe d’un outil réservé aux équipes d’entreprise à une fonctionnalité accessible à quiconque débourse 19,99 dollars par mois pour l’abonnement AI Pro.
La prise de notes Gemini dans Google Meet : ce que ça fait vraiment
Selon 9to5Google, l’activation se fait via l’icône crayon en haut à droite de l’interface web, ou depuis le menu sur Android et iOS. Il est aussi possible de l’activer par défaut pour tous les appels dans les paramètres. Une fois lancé, Gemini génère un résumé structuré : synthèse, décisions, prochaines étapes, détails. Le document atterrit dans Google Drive, et un e-mail récapitulatif est envoyé à l’organisateur après la réunion.
Quelques limites à garder en tête. La fonctionnalité ne supporte qu’une seule langue à la fois parmi les huit disponibles (anglais, français, allemand, italien, japonais, coréen, portugais, espagnol), et Google recommande de l’utiliser pour des réunions d’au moins 15 minutes. Tous les participants sont notifiés dès que la prise de notes est activée, ce qui règle la question de la transparence, au moins formellement. Pour les comptes professionnels, les administrateurs conservent la main sur l’activation et peuvent exiger un consentement explicite.
110 millions d’utilisateurs : le signal que Google attendait
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : plus de 110 millions de participants ont utilisé « Take notes for me » le mois dernier, pour une croissance annuelle de 8,5x. Ce n’est pas anodin. Google ne démocratise pas une fonctionnalité qui peine à convaincre, il accélère sur un usage qui a déjà prouvé sa valeur en environnement professionnel. L’ouverture aux abonnés AI Pro de Google s’inscrit dans une logique claire : convertir les utilisateurs grand public en abonnés payants en leur donnant accès aux mêmes outils que les équipes enterprise.
Microsoft Teams propose déjà Copilot avec des résumés intelligents et un « intelligent recap », tandis que Zoom AI Companion couvre le même terrain depuis desktop et mobile. Meet était en retard sur ce segment. Avec cette extension, et l’ajout annoncé de la prise de notes pour les réunions en présentiel et les appels Teams ou Zoom, Google rattrape son retard tout en tentant de faire de Gemini un assistant proactif au cœur de chaque réunion, quelle qu’en soit la plateforme.
Reste que l’équation tarifaire mérite qu’on s’y arrête. 21,99 € par mois pour AI Pro, c’est le ticket d’entrée pour accéder à une fonctionnalité que Teams et Zoom proposent dans leurs propres abonnements premium. Google parie sur la force de son écosystème, Drive, Docs, Calendar, pour justifier l’addition. Pour les utilisateurs déjà bien installés dans l’univers Google, l’argument tient. Pour les autres, la question de savoir si la prise de notes automatique vaut à elle seule le prix de l’abonnement reste entière.
- Intégration à l'écosystème Google
- Simple à prendre en main
- Pas besoin d'inscription pour les participants